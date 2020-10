Nous avons tous des célébrités préférées et les célébrités en sont la preuve, en particulier à l’Halloween. Découvrez comment les stars ont recréé ces looks emblématiques!

Rita prie habillé comme Post malone en 2018, le sens de l’humour et le niveau de détail ne sont pas gaspillés.

En 2019, Lisa Rinna elle portait l’imitation de la robe emblématique Versace qui Jennifer Lopez portées aux Grammys 2000, puis recréées de façon spectaculaire pendant la fashion week de Milan près de 20 ans plus tard.

Kourtney Kardashian a décidé en 2018 de devenir une star de la musique actuelle, et nous a fascinés par sa parfaite imitation de Ariana Grande.

En 2018, le casting de Despierta América nous a surpris avec leurs costumes. Chef Yisus Comment Gerard pique, Paola Gutierrez Comment Shakira, Raul Gonzalez Comment Tommy Mottola, Karla Martinez Comment Thalia, Ana Patricia Gamez Comment Paulina Rubio, Francisca Lachapel Comment Jennifer Lopez, Alan Tacher Comment Alex Rodriguez, Jessica Rodriguez Comment Becky G Oui Carlos Calderon Comment Maluma. Quel équipe!

Beyonce Oui Lierre bleu ils avaient l’air adorables Janet Oui Michael Jackson en 2014.

Paris Hilton en 2013, il nous a donné sa meilleure version de Miley Cyrus, habillée comme dans son émission controversée pour les MTV Awards.

Nina Dobrev rendu hommage à Billie Eilish en 2019, même avec les larmes noires de la vidéo When the Party’s Over.

En 2018, Cindy Crawford et sa famille est retournée dans les années 80, elle aime Debbie Harry chef du groupe Blondie, son mari Rande Gerber Comment David Bowie, sa fille Kaia Gerber Comment Joan Jett et son fils Gerber Presley accompagné d’un look rocker générique.

Alessandra Ambrosio nous a ravis en 2017 déguisés en Cher dans les années 70.

Le casting d’El Gordo y la Flaca n’était pas loin derrière en 2018. Raul de Molina est devenu Mauvais lapin, près de Carlitos ‘Le producteur’ qui incarnait J. Balvin.

Pour sa part, le chauffeur Lili Estefan recréé la robe à fleurs qui Cardi B porté aux American Music Awards 2018.

Katy Perry a fait passer son costume à un niveau supérieur en 2016, surprenant ses fans comme Hillary Clinton, Prothèses et tout!

Mélanie Brown, mieux connue sous le nom de Mel B, s’est déguisée en 2018 en tant qu’ancienne partenaire des Spice Girls, Victoria Beckham, tandis qu’une amie l’accompagnait déguisée en mari David Beckham.

Bruno Mars a rendu hommage au légendaire Jimi Hendrix pour Halloween 2018.

En 2016, Kylie Jenner est devenu l’alter ego parfait de Christina Aguilera.

Nicky Hilton Il a laissé des choses dans la famille en 2018 en se déguisant en sa sœur Paris Hilton, habillée comme lorsqu’elle a fêté ses 21 ans.

Harry Styles en 2018, il a représenté son idole Elton John comme le meilleur.

Miley Cyrus, pour Halloween 2013, s’est inspiré du costume qui Lil ‘Kim conduit aux MTV Awards 1999.

Taylor Lautner est devenu le nageur olympique américain Ryan Lochte en 2016.

En 2018, Ariel hiver il avait l’air incroyable quand il personnifiait Pamela Anderson et son look pour les American Music Awards 2002.

Winnie Harlow a brillé en 2018 en tant que célèbre drag queen et pilote RuPaul.

Evan Peters Oui Halsey ils ont recréé le look de Fiston Oui Cher à la perfection en 2019.

Et ne pouvait pas manquer Kim Kardashian, que nous aimions comme Selena dans sa tenue violette en 2017.