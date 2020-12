F

ou l’année dernière, la réponse à la question populaire «entendez-vous les gens chanter? a été un «non» très ferme. Les fermetures imposées au monde du théâtre par la pandémie de coronavirus signifient que certains des spectacles les plus populaires du West End de Londres, de Les Mis à Mamma Mia !, sont inactifs depuis des mois.

Le récent passage de Londres aux restrictions de niveau 3, alors que de nombreux cinémas commençaient à rouvrir provisoirement, indique à quel point il a été difficile pour les producteurs de planifier à l’avance. Sans oublier que les productions à grande échelle avec de grands castings et beaucoup d’équipage dans les coulisses ne sont pas faciles à remonter rapidement, et certainement pas capables d’absorber l’approche stop-start qui a impacté les théâtres récemment. Mais avec le programme de vaccination en cours de déploiement, il est à espérer que les théâtres pourront revenir à une relative normalité au cours de la nouvelle année, en particulier une fois qu’ils auront le feu vert pour se produire à nouveau devant un public non socialement éloigné.

Cela signifie que, alors que nous nous tournons vers une nouvelle année, les productions populaires commencent à annoncer quand elles prévoient de revenir en 2021 – mais celles-ci restent des estimations encourageantes, plutôt que des dates précises et concrètes. Les revers et les clés dans les travaux ne sont plus surprenants, il y aura donc probablement des changements, mais une idée approximative du moment où nos émissions préférées de West End seront de retour en affaires commence à émerger.

Quand les spectacles du West End de Londres rouvriront-ils?

Le prince d’Egypte au Dominion Theatre réserve à partir du 11 février

Hamilton au Victoria Palace Theatre, Les misérables au Théâtre Sondheim et Mary Poppins au Prince Edward Theatre ont tous pour objectif de rouvrir en mai 2021

Mamma Mia! au théâtre Novello doit rouvrir le 7 juin 2021

Tina – La comédie musicale Tina Turner au Théâtre Aldwych prévoit de rouvrir début juin 2021

Le fantôme de l’Opéra au Her Majesty’s Theatre et à Tom Stoppard’s Leopoldstadt au Wyndham’s Theatre visent également à rouvrir en juin 2021

(

On est en SOS jusqu’à Mamma Mia! revient (Mazz Murray comme Donna)

/ Brinkhoff et Mögenburg)

Harry Potter et l’enfant maudit au Palace Theatre espère rouvrir avant l’été 2021

Mamma Mia! la fête rouvrira le 1er octobre 2021 à l’O2

Cher Evan Hansen au Théâtre Noël Coward prévoit de rouvrir en 2021, mais aucune date n’est encore confirmée

Quelles sont les orientations actuelles pour les théâtres?

Seuls les théâtres des régions qui ont été placées au niveau 1 ou 2 des restrictions gouvernementales sur les coronavirus sont actuellement en mesure d’ouvrir. Tous les sites doivent suivre des mesures strictes de sécurité Covid, y compris des publics socialement éloignés et le port de masques faciaux. Comme Londres est actuellement au niveau 3 des restrictions, les sites de la capitale ont été contraints de fermer à nouveau leurs portes, tout comme beaucoup rouvraient pour la saison de la pantomime de Noël.