sa semaine, le Center for Women’s Justice s’est joint à trois organisations faîtières du secteur des femmes qui, entre nous, soutiennent et plaident en faveur de dizaines de milliers de victimes de viol qui demandent justice, pour lancer notre rapport sur la dépénalisation du viol.

Nous l’avons fait à la lumière de la récente chute du volume d’affaires poursuivies et de notre propre travail sur les affaires, qui nous dit que les mythes et stéréotypes sur le viol continuent d’infecter le système et que des décisions sont prises pour mettre fin aux enquêtes et aux poursuites même lorsque les preuves sont convaincantes.

Nous voyons régulièrement des cas abandonnés dans lesquels des armes ont été utilisées et des blessures graves ont été causées, où des suspects mentent et où plusieurs victimes témoignent contre le même auteur.

Lorsque les violeurs ne sont pas tenus responsables, beaucoup répéteront leurs attaques en connaissant les faiblesses du système et en planifiant leurs attaques en conséquence.

Malgré de nombreux rapports, commissions d’enquête, changements législatifs et initiatives politiques; malgré l’imposition d’obligations légales à la police et aux procureurs d’enquêter et de poursuivre efficacement les viols; malgré des directives claires sur le non-respect des mythes et des stéréotypes, et d’autres mesures conçues pour garantir des procès équitables, notre rapport révèle des échecs systémiques catastrophiques de la justice pénale qui enhardissent les violeurs en série et traumatisent à nouveau les victimes.

Notre rapport fait une série de recommandations conçues pour assurer un leadership responsable, une pensée radicale dans notre système judiciaire, y compris une commission sur les jurys et l’approche accusatoire, des avocats indépendants financés, une interdiction des antécédents sexuels et des services de soutien spécialisés holistiques pour les survivants correctement financés. .

En 2013, Sir Keir Starmer a occupé le poste de directeur des poursuites pénales et a mené un effort concerté pour amener un changement dans le système à la suite des révélations scandaleuses sur Jimmy Savile et d’autres auteurs en série de haut niveau et de l’exploitation de gangs de toilettage dans certaines parties de le pays.

À l’époque, il a déclaré: «Si tout ce que nous obtenons dans un ensemble de lignes directrices qui sont abandonnées dans cinq ans à cause d’autres rapports critiques, nous n’aurons rien obtenu et nous aurons laissé les victimes, et en fait les suspects, descendre de manière profonde. . »

Nous espérons à ce dernier moment décisif, alors que nous attendons la publication de la propre revue du gouvernement sur le viol, qu’elle ne sera pas réfléchie dans sept ans comme la même vieille, la même vieille.

Harriet Wistrich est fondatrice et directrice du Center for Women’s Justice