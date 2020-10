Six mois seulement après son lancement, Quibi, le service de divertissement abrégé pour appareils mobiles, est en train de s’arrêter. Mais combien de temps les abonnés ont-ils avant que le service de streaming ne devienne sombre? Dans un message à ses clients jeudi, juste un jour après avoir annoncé que le service approchait de la fin de la route, la société a révélé que les abonnés disposaient d’un peu plus d’un mois pour profiter des «bouchées rapides» de la plateforme.

Selon Variety, Quibi a déclaré à ses abonnés qu’il prévoyait de tuer officiellement le service “le ou vers” le 1er décembre, qui est dans moins de deux mois et une date de fin qui viendrait juste huit mois après sa date de lancement en avril. Cependant, jeudi après-midi, malgré l’extinction imminente, le service incitait toujours les nouveaux téléchargeurs à créer un compte, qui comprend un essai gratuit de 14 jours, et demandait aux utilisateurs qui reviennent de s’abonner pour 4,99 $ par mois avec des publicités ou 7,99 $ sans publicité. Variety note qu’aucun avis informant les nouveaux abonnés et les anciens abonnés de l’arrêt imminent n’a été donné.

Après avoir été fondé à Los Angeles sous le nom de NewTV en août 2018, le service de streaming a officiellement été lancé sous le nom de Quibi le 6 avril 2020, son argument de vente étant les «bouchées rapides» de contenu pour les appareils mobiles uniquement. Fondé par le producteur hollywoodien Jeffrey Katzenberg et l’ancienne PDG de HP Meg Whitman, le service avait réussi à signer de grands noms tels que Chrissy Teigen et Idris Elba pour sa programmation courte. Dans son message de jeudi aux clients, la société a déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’il adviendrait de son catalogue de contenu.

«Pour le moment, nous ne savons pas si le contenu Quibi sera disponible n’importe où après notre dernier jour de service», a déclaré la société. “Nous vous recommandons de suivre [Quibi] sur Twitter pour toute nouvelle concernant le contenu. “

Selon un rapport publié mardi par The Information, Quibi avait tenté de vendre son catalogue de contenu à Facebook et NBCUniversal pour récupérer une partie des pertes pour les investisseurs de la société. Cependant, la société avait du mal à se vendre en raison de ses contrats de propriété de deux ans, ce qui obligeait tout acheteur à acheter essentiellement la technologie de Quibi.

Annonçant la fermeture mercredi, Katzenberg et Whitman ont déclaré: “Quibi ne réussit pas. Probablement pour l’une des deux raisons: parce que l’idée elle-même n’était pas assez forte pour justifier un service de streaming autonome ou à cause de notre timing.” Le service de streaming a non seulement été lancé au milieu d’une pandémie mondiale, qui a laissé les gens à court d’argent, mais aussi au milieu des guerres de streaming en cours, se heurtant à Netflix et Disney +, qui appellent au streaming à la télévision. La société a déclaré: “Il ne reste plus qu’à vous présenter de profondes excuses pour vous avoir déçu et, finalement, pour vous avoir laissé tomber.”