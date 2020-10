Lorsque certains cinéastes créent un univers narratif divisé en plusieurs histoires indépendantes mais interconnectées, quelque chose qu’ils doivent clarifier oui ou oui est au moment où ils se produisent elles toutes comme pour une chronologie principale. Dans le cosmos de la série The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2020), par exemple, il faut préciser quand Fear the Walking Dead (Dave Erickson et Robert Kirkman, depuis 2015) et, maintenant, The Walking Dead ont lieu: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), les deux premiers spin-offs se déroulent également dans la même apocalypse zombie.

The Walking Dead est revenu en temps réel dans la saison 9, Fear the Walking Dead est arrivé dans la saison 5 à 2013 et World Beyond 1 se déroule en 2020

La série mère, Les morts qui marchent, son terrifiant cauchemar commence l’année de sa création, 2010; c’est-à-dire que le fléau des morts-vivants envahit alors le monde. Et, comme l’explique Sarah Moran sur ScreenRant, “à partir de là, cependant, la progression du temps dans chaque saison ralentit par rapport au temps réel.” Dans la saison huit, diffusée entre 2017 et 2018, «les personnages existaient toujours sur un décor de 2013». Mais “cela a changé dans la saison neuf, quand le récit avancé dans le temps de six ans jusqu’en 2019, qui a conduit à nouveau à The Walking Dead en temps réel».

AMC

Les événements de World Beyond se déroulent à égalité avec ceux de la saison 10 de The Walking Dead

En ce qui concerne Craindre le mort-vivant, «N’a pas encore connu un saut aussi spectaculaire dans le temps et toujours en cours en 2013». Bien que cette circonstance puisse changer dans la future saison six. Au contraire, World Beyond «est établi dix ans après l’épidémie», ce qui le place «d’ici 2020». On ne sait pas exactement quel mois de l’année et, même ainsi, on peut affirmer que les événements mettant en vedette les sœurs Iris (Aliyah Royale) et Hope Bennett (Alexa Mansour) et leurs amis Elton Ortiz (Nicolas Cantu) et Silas Plaskett (Hal Cumpston) ) se produisent en même temps que ceux de la saison dix de The Walking Dead. Les personnages de deux spin-offs se joindront-ils à ceux de la première série à la fin? Placez vos paris.

