Chadwick Boseman est décédé le 28 août, laissant en suspens l’avenir de la saga Black Panther. L’acteur devait reprendre son rôle de T’Challa dans la suite, mais sa mort a forcé Marvel à changer radicalement les plans du nouveau film.

“Une grande partie des bandes dessinées et le premier film se déroule dans le monde de Wakanda”, a déclaré Kevin Feige à Deadline. «Wakanda est un endroit à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. Cela a toujours été le cas et c’était au départ le thème principal de l’histoire suivante », a-t-il déclaré.

«Nous n’allons pas inclure Chadwick pour CGI et nous n’allons pas modifier le casting de T’Challa. Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous donne une grande consolation, c’est pourquoi il a toujours essayé de promouvoir la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les enseignements et les enseignements du Tchad », a-t-il déclaré.

Avant les déclarations de Feige, la directrice de Marvel Studios, Victoria Alonso, avait déjà confirmé que le studio n’utiliserait pas d’effets visuels pour recréer numériquement l’image de l’acteur décédé. “Il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est pas avec nous”, a-t-il annoncé. «Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé. inattendu, si douloureux, si terrible », dit-il.

En attendant plus de détails sur l’intrigue, Marvel a déjà fixé la date de sortie du film. Black Panther 2 sortira en salles le 8 juillet 2022.

Source: Cependant