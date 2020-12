Qu’arrivera-t-il à Camila lorsque Carlos remplacera la reine Elizabeth? | AP

Les membres de la couronne reçoivent différents titres qui définissent les hiérarchies, le moment approche où le Prince Carlos, fils de la reine Elizabeth, est monté sur le trône et les diverses spéculations sur sa nouvelle position et celle de son épouse restent à définir.

Carlos et Camila Parker Bowles ils ont eu toute une vie à essayer d’être ensemble mais les règles du protocole les unissaient à d’autres personnes, lui avec l’inoubliable princesse Diana et elle a dû épouser Parker Bowles.

Après que Diana Spencer a rejoint la royauté, elle a adopté le titre de “La princesse de Wale“Parce qu’elle était mariée au prince héritier du trône, après l’union officielle de Camila avec Carlos, elle a reçu cette nomination, cependant, elle a décidé de ne pas accepter de l’utiliser.

Étant l’épouse de Carlos, Camila devient “Princesse Consort” après que Carlos ait pris la place de roi d’Angleterre, pendant ce temps, divers médias commencent à peser quelle sera la position du “Duchesse de Cornouailles“, elle est consciente de l’opinion publique et du fait que la majorité n’est pas d’accord avec son mariage.

Camila Parker Bowles, a toujours été une ombre dans la vie de Carlos, et le souvenir de Lady Diana a été jusqu’à aujourd’hui dans son mariage, elle est consciente de l’affection de tout le monde pour la “Princesse du peuple”, époque dans laquelle Camila elle-même a toujours été jugée.

En devenant l’épouse de Charles, elle obtient de plein droit le titre de «princesse consort», mais préfère rester la «duchesse de Cornouailles».

Semblable au titre que Philippe a adopté en tant qu’époux de la reine Elizabeth II, le protocole stipule qu’un mari ne peut pas devenir roi lorsque sa femme monte sur le trône par héritage, cependant, dans le cas d’un homme, c’est différent puisque son couple si elle peut devenir reine.

Aujourd’hui, Camila serait la seule à pouvoir être appelée “Princesse de Galles” si elle le voulait, mais elle connaît le lien fort que cela entretient avec la mémoire de la bien-aimée Diana.

Tout semble indiquer que oui! Dans un avenir pas trop lointain, Carlos prendra le pouvoir, au cas où la reine décèderait ou déciderait de se retirer définitivement, et bien que beaucoup à un moment donné n’imaginaient pas Carlos atteindre le trône sans la princesse Diana, maintenant c’est une réalité que Camila sera avec lui à ce moment-là.

Il est clair que la position de Camila changera lorsque Carlos deviendra monarque, mais il s’avère qu’elle-même ne veut pas du titre de «princesse consort» et elle craint ce moment comme l’a exprimé sa propre biographe Penny Junor.

Ses amis et sa famille savent que ce n’est pas quelque chose qu’elle veut, elle l’a dit, a écrit Junor dans son livre, «La duchesse». Il déclare également que Camilla n’est dans cette position que par amour pour son homme et que toute la question de l’adhésion lui cause un certain inconfort et préfère même ne pas y penser, comme elle l’a souligné.