U

Jusqu’au mois dernier, les propriétaires de commerces de détail auraient pu penser que 2020 ne pouvait pas être pire. Les entreprises qui ont vu leurs revenus locatifs baisser en raison de la pandémie, avec un certain nombre de locataires incapables de payer le loyer, ont peut-être même ressenti une (certaine) positivité à partir de décembre, grâce à des détaillants “ non essentiels ” qui ont obtenu le feu vert pour rouvrir. du verrouillage, et les espoirs autour d’un vaccin contre le coronavirus augmentent. Mais pour de nombreuses sociétés immobilières et des milliers de travailleurs du commerce de détail, il n’y avait pas grand-chose à célébrer la semaine dernière.

Les travailleurs et de nombreux propriétaires d’immeubles ont été frappés le 30 décembre lorsque le propriétaire de Topshop, Arcadia Group, s’est effondré dans l’administration. Un jour plus tard, les administrateurs du groupe de grands magasins en difficulté Debenhams “ont conclu à regret qu’ils devraient commencer une liquidation” de l’entreprise britannique.

Le groupe Frasers, dirigé par Mike Ashley, a confirmé le 7 décembre qu’il était en négociations avec les administrateurs de l’activité britannique de Debenhams concernant une éventuelle transaction de sauvetage pour la division britannique. Frasers a déclaré tout en espérant qu’un plan de sauvetage peut être mis en place et des emplois sauvés, «le temps presse et la situation est encore compliquée par la récente administration du groupe Arcadia, le plus grand concessionnaire de Debenhams…. Il n’y a aucune certitude qu’une transaction aura lieu, en particulier si les discussions ne peuvent pas être conclues rapidement ».

Alors que les propriétaires espèrent que des acheteurs pourront être trouvés pour tout ou partie d’Arcadia et de Debenhams, ils sont confrontés à la perspective qu’il n’y ait pas encore d’accord garanti, et certains sites pourraient devenir vacants en cas d’absence de sauvetage.

en relation

La surface totale de l’atelier de Debenhams s’étend sur 13,6 millions de pieds carrés selon les consultants Local Data Company et Altus, a rapporté The Telegraph la semaine dernière.

Pour les entreprises qui louent des magasins à Debenhams, cela pourrait être un grave casse-tête, avec d’énormes sites avec lesquels travailler s’ils deviennent vacants. Mais, comme le montre le promoteur immobilier Hammerson avec de nouveaux plans aujourd’hui, les propriétaires peuvent envisager diverses façons de modifier l’utilisation des sites.

Le géant de l’immobilier commercial Hammerson, copropriétaire du centre commercial Brent Cross de Londres, a révélé des plans pour un projet de construction résidentielle à louer dans le centre de Highcross à Leicester.

Il travaille avec le développeur de maisons louées privées Packaged Living pour créer des propositions avant de soumettre une demande de planification en 2021.

Le développement verrait une partie de l’ancien grand magasin Debenhams, qui est vacant, à Highcross, transformé en de nouvelles maisons de haute qualité pour la population locale et des améliorations majeures pour animer New Bond Street, Leicester, où l’entrée sera située.

Il fournirait plus de 300 nouvelles maisons et des travaux améliorés du domaine public pour la région, ainsi que des équipements pour les résidents, notamment un espace de travail partagé et une salle à manger privée.

La façade de vente au détail sur le centre commercial de Highcross sera conservée et l’espace transformé en un espace plus petit et plus flexible pour les marques de vente au détail et de loisirs.

en relation

Hammerson affirme que la proposition soutient sa «stratégie de réduction de la surface au sol occupée par les catégories de vente au détail contestées dans ses destinations phares».

Mark Bourgeois, directeur général Royaume-Uni et Irlande chez Hammerson, déclare que cette annonce «est un autre exemple des mesures que nous prenons pour gérer le changement structurel du commerce de détail tout en maintenant le dynamisme de nos destinations phares grâce à une offre diversifiée et à une combinaison d’utilisations. … Ce projet passionnant répondra à la demande de logements loués dans le centre-ville de Leicester et garantira que Highcross reste une destination passionnante pour les visiteurs, tout en soutenant les entreprises locales et en stimulant la fréquentation ».

Autres propriétaires de commerces de détail

Hammerson n’est pas la seule entreprise à s’intéresser aux développements résidentiels dans certaines parties de son domaine commercial. NewRiver a déclaré en octobre qu’elle avait continué à développer les opportunités de conversion résidentielle dans son portefeuille de pubs de vente au détail et communautaires.

Pendant ce temps, l’ancien propriétaire de Lakeside a dévoilé l’année dernière des plans potentiels pour quelque 1000 maisons à côté du centre commercial Essex.

Quelles options existe-t-il si les magasins Debenhams deviennent vacants?

Dans le cas où aucun accord de dernière minute pour Debenhams n’est conclu et que les succursales se vident, les propriétaires pourraient envisager diverses options.

Toutes les propositions seraient soumises à un permis de construire et l’emplacement devrait être soigneusement étudié. Les entreprises pourraient chercher un locataire de remplacement, mais ce ne serait pas facile étant donné les difficultés de la rue principale.

en relation

Comme Stephen Springham, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Knight Frank, déclare: «Si les propriétaires n’exploraient pas déjà les plans d’urgence pour les magasins Debenhams, ils le sont maintenant. Mais beaucoup auront du mal à remplir l’espace directement et devront être créatifs et penser à plus long terme. La réorientation vers d’autres utilisations peut être une option, mais elle est en fait beaucoup plus complexe que beaucoup ne le pensent. »

David Fox, codirecteur de l’agence de vente au détail chez Colliers International, affirme que chaque bâtiment du portefeuille Debenhams «offre des défis et des opportunités uniques». Il dit qu’il pourrait y avoir un potentiel pour les détaillants de louer des repose-pieds subdivisés, avec des «opérateurs de loisirs entièrement immersifs» occupant certaines parties de l’espace.

Ces dernières années, il y a eu une demande pour plus de sites où les entreprises de loisirs peuvent offrir des expériences, telles que des salles d’évasion et même des lancers de haches.

Fox ajoute que les stratégies à moyen et long terme pourraient «impliquer un certain nombre d’occupants d’hôtels, des conversions de bureaux et d’espaces de coworking et, dans les centres-villes en particulier, le développement résidentiel».

Les gens espèrent que Debenhams obtiendra une bouée de sauvetage de Frasers Group. Mais si cela ne se produit pas et qu’il y a des sites qui deviennent vides, les propriétaires peuvent chercher différentes idées sur la façon de leur redonner vie.