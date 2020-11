F

NOS anciens officiers de police impliqués dans l’enquête initiale sur le meurtre de Stephen Lawrence pourraient faire face à des accusations criminelles.

Le Crown Prosecution Service a été invité à se demander s’il devait être jugé pour faute présumée dans la fonction publique.

Un dossier complet de preuves sera transmis aux procureurs dans les jours qui suivent par le chien de garde de la police qui a renvoyé l’affaire.

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a déclaré que les quatre officiers de la police métropolitaine ont occupé des postes de responsabilité au cours des premières semaines de l’enquête sur le meurtre raciste de Stephen, 18 ans, à Eltham, dans le sud-est de Londres, en avril 1993.

Il fait suite à une enquête de plusieurs millions de livres menée par l’Agence nationale contre la criminalité sur les raisons pour lesquelles les agents n’ont pas procédé à des arrestations pendant deux semaines, alors qu’ils se sont fait dire à plusieurs reprises les noms de cinq suspects par des informateurs anonymes.

La directrice régionale du FIPOL, Sarah Green, a déclaré: «Après une analyse approfondie et minutieuse des preuves, nous avons décidé qu’il y avait une indication que quatre anciens officiers pourraient avoir commis l’infraction de faute dans la fonction publique en relation avec leurs actions et omissions avant l’arrestation de les cinq principaux suspects du meurtre de Stephen en 1993.

«Nous fournirons un dossier complet de preuves au Crown Prosecution Service (CPS) au cours des prochains jours.

«Il est important de noter qu’un renvoi au CPS ne signifie pas nécessairement que des accusations criminelles suivront.

«Il appartiendra désormais aux procureurs de déterminer, en appliquant les critères énoncés dans le Code des procureurs de la Couronne, si des accusations doivent suivre et, dans l’affirmative, pour qui et quelles sont ces accusations.»

Seuls deux meurtriers de Stephen, Gary Dobson et David Norris, ont été traduits en justice.

L’enquête initiale sur sa mort a été entravée par le racisme institutionnel de la police métropolitaine et affirme que des agents corrompus avaient cherché à protéger Norris, dont le père Clifford Norris était un trafiquant de drogue notoire.

L’année dernière, l’ex-sergent-détective John Davidson a été innocenté par le FIPOL de toute corruption, après avoir été accusé d’être à la solde de Clifford Norris.

Mme Green a ajouté: «Il s’agit d’une enquête vaste et complète de la NCA, impliquant la collecte et l’analyse de plusieurs millions de pages d’informations et de renseignements couvrant plus de 27 ans depuis le meurtre raciste de Stephen Lawrence et l’attaque de Duwayne Brooks le 22 avril. , 1993.

«Les enquêteurs de la NCA ont également interrogé plus de 150 personnes, y compris des officiers de police et d’anciens agents de police impliqués dans l’enquête initiale sur le meurtre, des témoins pertinents et d’autres personnes, y compris des journalistes ayant une connaissance approfondie de l’enquête initiale.

Les quatre policiers, qui ont été interrogés sous caution, nient vigoureusement avoir commis des infractions. Leurs partisans affirment avoir été victimes d’une «chasse aux sorcières à motivation politique».

Une série de percées médico-légales a conduit un jury d’Old Bailey à condamner Dobson et Norris pour meurtre en 2012. Ils ont été emprisonnés à vie.