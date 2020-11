Le voyage, qui était le premier vol en taxi à part entière pour la Nasa par une société privée, s’est achevé tard dans la nuit de lundi.

“Oh, quelle bonne voix à entendre”, a crié l’astronaute de la station spatiale Kate Rubins lorsque le commandant du Dragon, Mike Hopkins, a pris contact radio pour la première fois.

La liaison s’est produite à 262 milles au-dessus de l’Idaho.

SpaceX lance un équipage à la Station spatiale internationale

Il s’agit de la deuxième mission d’astronaute pour SpaceX, mais c’est la première fois que la société d’Elon Musk envoie un équipage pour un séjour d’une demi-année en station.

Le vol d’essai à deux pilotes plus tôt cette année a duré deux mois.

Les trois Américains et un astronaute japonais resteront au laboratoire en orbite jusqu’à ce que leurs remplaçants arrivent sur un autre Dragon en avril.

Et il en ira ainsi, avec SpaceX – et éventuellement Boeing – transportant des astronautes vers et depuis la station pour la NASA.

Ce service de taxi régulier a démarré avec le lancement dimanche soir.

Hopkins et son équipage – Victor Glover, Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi – rejoignent deux Russes et un Américain qui se sont envolés vers la station spatiale le mois dernier depuis le Kazakhstan.

Glover est le premier afro-américain à s’installer sur le long terme. Un nouveau venu dans l’espace, Glover a reçu lundi son épinglette d’astronaute en or.

Les quatre ont nommé leur capsule Resilience pour donner espoir et inspiration au cours d’une année particulièrement difficile pour le monde entier.

Ils ont diffusé une visite guidée de leur capsule lundi, montrant les commandes de l’écran tactile, les zones de stockage et leur indicateur d’apesanteur: une petite peluche Baby Yoda.

Walker a déclaré que c’était un peu plus serré pour eux que pour les deux astronautes du vol d’essai.

«Nous dansons en quelque sorte les uns autour des autres pour ne pas nous gêner», dit-elle.

Pour le lancement de dimanche, la NASA a réduit au minimum les invités à cause du coronavirus, et même Musk a dû rester à l’écart après avoir tweeté qu’il avait “très probablement” une infection.

Il a été remplacé dans ses fonctions de lancement officiel par le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, qui a assuré aux journalistes qu’il était toujours très impliqué dans l’action de dimanche soir, bien qu’à distance.

Alors qu’ils se préparaient pour la liaison avec la station spatiale, l’équipage du Dragon a diffusé des vues en direct de la Nouvelle-Zélande et d’un Pacifique bleu brillant strié de nuages, à 250 milles plus bas.

«Ça a l’air incroyable», a déclaré Mission Control depuis le siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie.

“Cela a l’air incroyable d’ici aussi”, a répondu Hopkins.