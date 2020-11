Andy Carter, Lila Nici, Brendan Clarke-Smith et Katherine Fletcher ont confirmé qu’ils s’étaient mis en quarantaine après avoir assisté à la réunion de jeudi avec le Premier ministre et Lee Anderson.

M. Anderson, le député d’Ashfield, a découvert qu’il avait contracté Covid-19 dimanche matin après avoir été testé samedi.

Lundi matin, M. Carter – député de Warrington South – a confirmé que lui aussi suivrait les directives.

Il a tweeté: «J’ai reçu un appel de test and trace hier après une réunion de travail au 10 Downing Street jeudi dernier. Conformément aux règles, je suis auto-isolant. »

La députée de Grimsby, Mme Nici, a également annoncé son adhésion aux règles sur Twitter, écrivant: “J’ai été contacté par NHS Test and Trace à la suite d’une réunion de travail la semaine dernière avec le député de Lee Anderson et le Premier ministre.

«En conséquence, je vais m’isoler moi-même conformément aux règles. Je ne présente actuellement aucun symptôme et je travaillerai à domicile. »

Pendant ce temps, Mme Fletcher, députée de South Ribble, a écrit sur Facebook: «J’ai été contactée par le NHS Test and Trace à la suite d’une réunion de travail au 10 Downing Street avec le Premier ministre la semaine dernière. Je vais maintenant m’isoler chez moi dans règles.”

Plutôt que de répéter les déclarations de ses collègues, le député de Bassetlaw, M. Clarke-Smith, a simplement déclaré: «Selon les mots de Patrick Swayze… Idem».

Cela comprenait M. Carter, Mme Nici, M. Clarke-Smith, Mme Fletcher et M. Anderson, qui ont été testés après avoir perdu le sens du goût vendredi. Il n’a pas encore été confirmé s’il y avait d’autres invités.

Une photo publiée par M. Anderson a montré que lui et les hommes du PM ne portaient pas de couvre-visage et ne semblaient pas être distants de deux mètres.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson serait en mesure de participer à distance aux événements de la Chambre des communes, tels que l’heure des questions du Premier ministre mercredi, un porte-parole numéro 10 a déclaré: «Je pense que c’est ce à quoi ils essaient de travailler.»

Boris Johnson publie une vidéo pendant l’auto-isolement

Dans un message vidéo sur Twitter publié lundi matin, le Premier ministre a déclaré: «Salut les gens, la bonne nouvelle est que NHS Test and Trace fonctionne de plus en plus efficacement, mais la mauvaise nouvelle est qu’ils m’ont envoyé un ping et que je je me suis isolé parce que quelqu’un avec qui j’étais en contact il y a quelques jours a développé Covid.

«Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je sois en forme en tant que chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation.

«Et en fait, peu importe que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons dont nous pouvons le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace. »

Matt Hancock a déclaré que Boris Johnson serait capable de travailler pleinement de chez lui et était «très vif».

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Je dirais que la majorité de mes réunions avec le Premier ministre se font par vidéoconférence – bien sûr, je le vois aussi – et vous pouvez être vraiment efficace de cette façon.

Interrogé sur la raison pour laquelle M. Johnson n’était pas considéré comme ayant une immunité après avoir déjà contracté le virus, le secrétaire à la Santé a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «La réponse est que certaines personnes le contractent à nouveau.»

Il a dit que tout le monde devait obéir aux règles de distanciation sociale parce qu’il n’y avait pas encore «les preuves rigoureuses dont nous avons besoin sur la probabilité que les gens l’attrapent deux fois».