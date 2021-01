F

nos 10 Britanniques ont formé des bulles avec jusqu’à deux autres ménages pour célébrer le jour de Noël.

Les résidents déjà dans les zones de niveau 4, comme ceux du sud-est de l’Angleterre et de Londres, n’ont pas été en mesure de rencontrer des personnes en dehors de leur propre foyer ou de soutenir la bulle.

Beaucoup ont choisi de ne pas voyager cette année

Cela signifiait que seuls les membres des niveaux 1, 2 et 3 étaient autorisés à se réunir, limités à trois ménages, le jour de Noël uniquement.

Environ 44 pour cent des adultes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ont déclaré avoir rencontré jusqu’à deux autres ménages le 25 décembre, a déclaré l’Office for National Statistics (ONS).

La même proportion a déclaré ne pas l’avoir fait, tandis que 10% ont déclaré que cela n’était pas autorisé dans leur région.

Les familles avaient espéré profiter d’un assouplissement de cinq jours des restrictions sociales pour rencontrer les membres de la famille et les amis à l’intérieur.

Mais le week-end précédant Noël, cela a été ramené à un jour et entièrement supprimé pour 18 millions de personnes en Angleterre au niveau 4, qui n’étaient pas autorisées à rencontrer des personnes en dehors de leur foyer ou à soutenir la bulle.

L’Écosse et le Pays de Galles ont également limité les bulles de Noël à un seul jour.

L’ONS a analysé 3 756 réponses d’adultes âgés de 16 ans et plus entre le 22 décembre et le 3 janvier, 2 320 personnes ayant été interrogées sur leurs activités le jour de Noël, dans le cadre de son enquête d’opinions et de style de vie.

Au cours de la période des fêtes, plus de la moitié (55%) des répondants ont déclaré être restés à la maison avec leur ménage.

Une personne sur cinq (20%) a déclaré avoir rendu visite à sa famille ou à des amis chez elle mais ne pas y passer la nuit, tandis que 15% ont déclaré avoir reçu des visiteurs qui ne sont pas restés la nuit.

Cinq pour cent ont déclaré avoir séjourné chez leur famille ou des amis pendant au moins une nuit, tandis que trois pour cent ont déclaré avoir accueilli des visiteurs d’une nuit.

Environ un adulte sur cinq interrogé (18%) a déclaré avoir trouvé très difficile ou difficile de suivre les règles du gouvernement pendant la période des fêtes.

Près de la moitié (48%) de ce groupe a déclaré que c’était parce qu’ils avaient déjà fait des plans au moment où le gouvernement a changé sa position sur ce qui était autorisé pendant la période des fêtes.

Quelque 42 pour cent ont dit que c’était parce qu’ils voulaient voir de la famille ou des amis les jours autres que le 25 décembre, et 35 pour cent ont dit qu’ils voulaient maintenir les traditions familiales ou de Noël.