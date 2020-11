F

nos gens ont été arrêtés après que six personnes ont été blessées dans un incident présumé de coups de couteau dans le centre-ville de Cardiff.

Une équipe de 20 détectives enquête sur une «grande perturbation» qui a eu lieu samedi à Queen Street vers 21 h 50.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital après avoir été poignardées, l’un des blessés a été blessé à la tête.

La police a déclaré que trois personnes étaient restées dimanche à l’hôpital universitaire de Cardiff au Pays de Galles et qu’une autre personne était traitée à l’hôpital Llandough de Penarth. Aucune des blessures ne semble mettre la vie en danger.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré qu’il s’agissait d’un «incident isolé impliquant des jeunes de la région» et a exhorté les parents qui soupçonnaient que leur enfant était impliqué à se manifester.

Quatre personnes ont été arrêtées dimanche, soupçonnées de troubles violents.

Le surintendant-détective Esyr Jones a déclaré: «Il s’agissait d’un incident violent et totalement inacceptable, qui a naturellement sonné l’alarme au sein de la communauté locale.

Les cordons sont restés en place dans Queen Street dimanche matin

«Une équipe de 20 détectives enquête actuellement sur l’incident, parcourant de vastes quantités de vidéosurveillance et parlant à un certain nombre de témoins, et je tiens à rassurer le public que nous serons implacables dans l’identification et l’arrestation de toutes les personnes impliquées.

«Cela semble avoir été un incident isolé impliquant des jeunes de la région, qui peuvent tous s’attendre à trouver des agents qui frappent à leur porte au fur et à mesure que l’enquête progresse.

Les détectives continuent d’enquêter sur la “ grande perturbation ”

«Nous travaillons en étroite collaboration avec un large éventail de partenaires pour nous assurer que les incidents de cette nature sont rares et que le public doit être assuré que Cardiff reste un endroit sûr où vivre, travailler et visiter.»

Il a ajouté: «Nous continuons de faire appel à toute personne qui a été témoin de l’incident ou qui détient des informations qui pourraient aider l’enquête à se faire connaître.

«En particulier, j’exhorte tous les parents qui soupçonnent que leur enfant a été impliqué de quelque manière que ce soit à se manifester.

«La lutte contre les crimes commis au couteau est notre responsabilité à tous et tous les parents qui ont des soupçons sur l’implication de leurs enfants ne les protègent pas en restant silencieux.»

Un Taser a également été utilisé pour détenir un homme qui, selon la police, avait empêché des policiers de répondre à l’incident.

On ne pense pas qu’il ait été impliqué dans le trouble.