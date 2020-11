F

nos régions italiennes sont soumises à de nouvelles restrictions de verrouillage pour arrêter la propagation du coronavirus.

Le verrouillage de la «zone rouge» imposera des limites sévères aux circonstances dans lesquelles les gens peuvent quitter leur domicile, a annoncé mercredi le Premier ministre Giuseppe Conte.

Ce qu’il a appelé des restrictions “très strictes” débutent vendredi pour la Lombardie, le Piémont et la Vallée d’Aoste dans le nord, et pour la Calabre, qui forme la pointe sud de la péninsule italienne.

D’une durée d’au moins deux semaines, il concernera quelque 16,5 millions des 60 millions d’habitants de l’Italie et inclura la capitale financière du pays, Milan.

À de très rares exceptions près, personne ne pourra sortir ou entrer dans les régions de la «zone rouge».

Les gens là-bas doivent rester à la maison, sauf pour aller travailler ou acheter des articles de première nécessité. Ils peuvent également faire de l’exercice près de chez eux et en portant des masques.

Après des jours de consultations avec les gouverneurs régionaux, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a décidé quelles régions recevaient la désignation de «zone rouge».

“Je sais que ces choix signifieront des sacrifices et des difficultés, mais ils sont le seul moyen de plier la courbe (de contagion)”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Unis, nous pouvons le faire.”

Les barbiers et les salons de coiffure peuvent rester ouverts, bien que d’autres magasins non essentiels de la «zone rouge» doivent fermer.

Des restrictions moins sévères sur les déplacements ont été décidées pour le sud de la Sicile et les Pouilles, où les gens pourront quitter leur domicile, mais ne pourront pas voyager entre les villes ou les régions, et les cafés et restaurants ne peuvent faire que des plats à emporter et des livraisons.

Si les salles de classe sont ouvertes dans le reste de l’Italie, à l’exception des lycées, qui doivent dispenser un enseignement à distance, dans la «zone rouge», seules les écoles maternelles, primaires et de première année du secondaire auront encore un enseignement en classe.

La dernière répression était censée commencer jeudi, mais M. Conte a déclaré qu’elle commencerait à la place vendredi pour laisser le temps de s’organiser. Les désignations seront revues toutes les deux semaines.

Il a ajouté que les mesures précédemment annoncées à l’échelle nationale, telles que la fermeture de musées et un couvre-feu nocturne, commenceraient également un jour plus tard, vendredi, et dureraient jusqu’au 3 décembre.

M. Conte a promis que plus tard cette semaine, son gouvernement de centre-gauche approuverait davantage de fonds pour aider les entreprises paralysées par les dernières fermetures.