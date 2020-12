Celia Lora parle de sa vidéo avec Apolonia Lapiedra | Instagram

La star d’Acapulco Shore, Celia Lora a révélé des données très personnelles que ses followers adoreront sûrement rencontrer, notamment au sujet de la vidéo pour adultes qu’elle a enregistrée aux côtés de l’actrice espagnole Apolonia Lapiedra.

La patronne d’Acapulco Shore était l’invitée du programme YouTube de Yordi Rosado, où elle a décidé de partager des aspects de sa vie que très peu connaissaient et ce qu’elle ressentait lors de l’enregistrement d’une vidéo pour adulte avec une femme, ni plus ni moins que la belle espagnole Apolonia Lapiedra.

Pour la star de MTVCe n’était pas du tout difficile de partager un moment aussi personnel avec une femme et bien qu’elle ait souligné qu’elle n’était ni bisexuelle ni lesbienne, ce n’est pas inconfortable pour elle d’embrasser une femme et elle a souligné que cela ne lui causait pas de conflit puisqu’elle est sûre de son goût par les hommes.

La vidéo avec Apolonia Lapiedra a fait sensation grâce à la populaire Celia Lora et à cette belle femme, c’était définitivement un succès et bien que le temps passe, elle continue à en parler.

La camarade de jeu a avoué à Yordi Rosado qu’il n’était pas difficile pour elle de grandir en étant la fille d’icônes du rock au Mexique, Chela et Alex Lora; Elle a toujours vu cette situation comme normale et la musique faisait partie de son quotidien; cependant, ce n’est jamais quelque chose qui a attiré son attention.

La belle célèbre a avoué que certaines de ses décisions n’avaient pas été faciles pour ses parents, comme c’est le cas lorsqu’elle a posé pour un célèbre magazine pour adultes. La star de MTV a partagé que c’était l’un de ses rêves de toute une vie, y apparaître et se sentir admirée par tous les hommes; mais pour sa mère ce n’était pas quelque chose de très plaisant et Chela Lora a mis “le cri dans le ciel”.

Ma mère a … tu es folle et le menton … c’est que ma mère est une de ces femmes … qu’elle est une femme très conservatrice. J’ai commencé à acheter le magazine quand j’avais 16 ans, je veux dire, je ne suis pas une femme normale, je veux dire, j’ai vu Carmen Electra et j’ai dit “ J’aimerais me voir comme ça, j’aimerais être comme ça, la laisser mourir … pour moi ”, a-t-elle avoué. Lora.

Célia lora s’est ouvert au célèbre animateur et a montré son côté plus humain aux internautes. Elle a également décidé de parler de la situation qui l’a amenée à passer quelques mois en prison, le tout pour la perte d’un homme qu’elle prétend n’était pas intentionnelle. La fille du chef du TRI a déclaré qu’elle avait heurté un véhicule qui déplaçait un camion et que c’était lui qui avait fini par attaquer l’homme en question.

La star a déclaré qu’après avoir été identifiée par l’autorité comme la fille d’Alex Lora, ils ont rapidement commencé à nuire au processus et à tout compliquer pour son départ. L’avocat de Celia Lora lui a donné le choix: quelques mois de prison ou toute une vie en audition; elle a décidé de tout finir en quelques mois.

La célèbre femme a raconté qu’elle n’avait pas eu de mauvais moments dans son enfermement et que ses tantes lui avaient apporté suffisamment de nourriture qu’elle a décidé de partager avec d’autres détenus; Il a assuré qu’il avait été assez bien accueilli et a reçu des cadeaux de ses compagnons.

Yordi Rosado a interrogé la belle femme pour savoir si elle continuerait sa vie avec le rythme actuel ou si elle avait décidé avec l’âge de changer quelque chose à son sujet, ce à quoi la camarade de jeu a répondu qu’elle voulait continuer avec la fête et les autres pour toujours puisqu’elle ne sait pas combien de temps elle vivra. En outre, Célia lora Il a souligné qu’il n’aurait aucun des emplois qu’il occupe actuellement s’il n’était pas tel qu’il est et a mené le rythme de vie qu’il a.