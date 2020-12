F

orget Jacob Marley; Le spectre de Noël le plus obsédant de cette année est l’esprit imminent du Tier 3.

Les députés craignant que les mesures soient «presque certaines», ce week-end pourrait bien être la dernière chance de sortir et de profiter au maximum de Londres avant que la ville ne soit à nouveau fermée, avec des restrictions de niveau 3 signifiant que les restaurants, les pubs et les bars doivent tous fermer , ainsi que tous les lieux de divertissement et touristiques à l’intérieur – qui incluent les cinémas, les théâtres et les pistes de bowling.

Donc, ce sentiment de Noël est susceptible de devenir un peu plus léger cette année-là, mais il y a encore une chance d’être festif ce week-end. Alors que, avec l’augmentation des cas de Covid, le respect des règles est peut-être plus important que jamais, mais cela devrait être assez facile si vous êtes absent; les entreprises de Londres ont investi des milliers de personnes pour s’assurer qu’elles sont bien ventilées, correctement espacées et pratiquement baignées de désinfectant pour les mains.

Voici où manger, boire et être joyeux – tant que vous le pouvez encore.

Profitez d’un Noël givré chez Scott’s

(Nick Harvey)

Cette année a mis les nerfs à plat comme aucune autre. L’indulgence est toujours un remède approprié: prenez une dose au Scott’s, le restaurant de fruits de mer de Mayfair, où une liste d’habitués se lit comme un appel au tapis rouge. Il s’est associé à la fois à Bvlgari et à Dom Pérignon pour porter un toast à Noël – c’est aussi loin d’être une tarte-hachée-avec-un-vin chaud que possible. La maison de Champagne s’occupe des boissons, tandis que le joaillier de luxe a installé un étincelant étalage de cristaux drapés sur la terrasse. Le menu est conçu pour se coupler avec le DP; nous prenions les crustacés rôtis pour deux – homards, langoustines, pétoncles et crevettes, dégoulinant de beurre à l’ail – et nous nous installions pour une bouteille.

Plongez dans un nouveau marché de rue

Si le spécialiste du poisson scintillant Scott’s est sorti, ou si votre portefeuille a déjà la gueule de bois des nuits à soutenir le boozer local, essayez le marché voisin qui a surgi sur South Molton Street. C’est un partenariat entre la rue et Curb, alors vous vous dirigez vers la cuisine de rue: parmi les offres, il y a des hamburgers de Ground – qui utilisent de la viande du boucher éthique pour limiter l’impact sur l’environnement – du thaï de Yaay Yaay et des collations de fruits de mer de la cantine de calamars.

Vivez avec de la musique live aux Piano Works

(Œuvres pour piano)

Cette année a été calme de toutes sortes de façons – et littéralement aussi, avec de la musique live pratiquement hors de propos. Les œuvres pour piano de Farringdon sont enfin de retour, organisant des soirées vendredi et samedi, puis revenant la semaine prochaine du 16-19 également. Ses brunchs, déjeuners et soupers musicaux en direct, et il y a même une chance de rester tard pour une fois; les dernières commandes peuvent être strictement conservées jusqu’à 22 heures, mais le lieu peut rester ouvert jusqu’à la fin de la représentation, qui devrait se terminer à minuit.

Passez un bon moment chez Swingers

Crazy golfers Swingers ont rouvert leurs deux sites, et sont maintenant entièrement mis en place avec la distanciation sociale. Réservez, choisissez un putter et quelques pintes et restez coincé.

Enfilez vos patins à Hampton Court

Les patinoires se trouvent normalement partout dans la capitale, de grandes flaques d’eau gelées en plus des monuments les plus célèbres de Londres. Pas si cette année; la distanciation sociale a fait fondre les choix à un seul, avec seulement Hampton Court ouvert. Pourtant, il y a quelque chose d’amusant indéniablement à siffler dans le jardin de devant de Henry VIII. La réservation est essentielle.

Service de pintes, tartes et argent au Guinea Express

Parmi les nombreuses victimes de cette année figurait le Pizza Express sur Bruton Place. Assis vide depuis l’été, Oisin Rogers – propriétaire du Guinea Grill, le pub d’en face – a maintenant mis la main sur les clés du site et l’a rouvert. Rogers a troqué les boules de pâte pour du bœuf vieilli à sec, ayant effectivement agrandi le célèbre restaurant de steak de Guinée, avec un service en argent et des nappes en lin. Le pub étant presque entièrement réservé d’ici Noël, l’espace supplémentaire sera une bonne nouvelle pour ceux qui ont eu du mal à obtenir une réservation.

Prenez place avec les frères Selby à la table d’Evelyn

(Géorgie Rudd)

Le pub de Chinatown, le Blue Posts, a rouvert son restaurant du bas avec une nouvelle équipe en place. Luke Selby, l’ancien chef cuisinier de Hide, étoilé Michelin, dirige ses frères Nat et Theo. Cependant, c’est son passage au restaurant Nihonryori Ryugin – pas celui que vous avez manqué à Londres, c’est au Japon – qui semble avoir eu le plus d’impact sur son style ici. La nourriture est faite avec délicatesse et souvent intensément savoureuse. Les points forts incluent les pâtes de calmar et un bao d’agneau hors menu, mais le plus extraordinaire de tous est une tarte tatin au miso qui est peut-être le pudding parfait. Le vin est à noter, tout comme les cocktails à l’étage du bar Mulwray.