alloween pourrait être ce week-end, mais ce sont ces derniers jours qui ont vraiment été l’horreur, avec les règles de niveau 2 et le couvre-feu de 22 heures continuant de freiner tout le plaisir alors que des rumeurs toujours plus fortes arrivent d’un deuxième verrouillage.

Pourtant, c’est un problème pour notre futur moi. Pour le moment, profitez au maximum de votre absence tant que vous le pouvez. Cela peut signifier se faufiler sous les radiateurs du jardin du pub et ne voir que vos amis en plein air, mais si de nouvelles restrictions sont à venir, même geler en dehors du boozer local pourrait bientôt se sentir comme un luxe perdu.

Participez à une croisière mystère sur le meurtre

(London Shell Co)

Le restaurant flottant London Shell Co. offre l’une des façons les plus agréables de passer une soirée à Londres; bonne nourriture sanglante, servie pendant qu’ils potent le long du Regent’s Canal. Ils s’amusent maintenant un peu aussi, mêlant les soupers à un mystère de meurtre en novembre: l’amiral John Dory a été assassiné et tout le monde à bord est un suspect. Les invités, qui savoureront un repas de cinq plats tout au long de la soirée de trois heures, se verront attribuer leurs personnages avant la soirée. Les choses démarrent ce samedi, puis se poursuivront tout au long du mois les jeudis et vendredis.

Attrapez du cabaret

(Corinne Cumming)

Le cabaret se sent résolument tard dans la nuit – intrinsèquement, il a cette ambiance légèrement illicite, après les heures normales – donc c’est amusant de voir un nouveau lancement pop-up de cabaret. Les choses commencent à 17h et se terminent à 22h, mais les Rendez-Vous Revue apportent leur marque de burlesque au nouveau spot de Soho, le Midnight Lounge. Venez pour le drag, le strip-tease, quelques numéros de variété et des plats de rue d’inspiration asiatique servis à table, ainsi que de nombreuses bonnes choses à boire. Evelyn Carnate (gagnante de Miss Burlesque UK 2019-20) et Athena Beauvoir (finaliste de Miss Burlesque 2019) étoiles.

Installez-vous avec le rugby

(.)

Le sport en direct peut rester interdit, mais ce week-end est un bon week-end pour les fans de rugby. Les choses commencent à 14 h 15 avec le Pays de Galles affrontant l’Écosse, se poursuivent à 16 h 45 alors que l’Italie se place devant l’Angleterre et se terminent par un affrontement à 20 h 05 entre la France et l’Irlande, ce qui devrait être une montre divertissante. Divers pubs et bars diffusent les matchs ce week-end – nous serons devant l’écran dans le Rugby Tavern à Bloosbury, mais ceux qui souhaitent garantir une place peuvent préférer réserver pour Greenwood à Victoria (assurez-vous simplement de vérifier si le son est activé), les différents Boxpark emplacements, ou le grand vieux Prince à West Brompton. Cela dit, le choix du groupe doit être le le nid de faucon à Shepherds Bush, où ils ont un espace extérieur pour les groupes, montrent tous les jeux et offrent une pizza avec un verre pour seulement 10 £. La journée se terminera par les célébrations d’Halloween, où le participant le mieux habillé gagnera un onglet de bar de 100 £.

Samedi, divers endroits

en relation

Mettez vos affaires à Plonk Peckham

(Tom Lewis Russell)

Les fous-golfeurs de Plonk se sont dirigés vers Peckham avec leur tout nouveau parcours. C’est un golf fou à son plus fou, avec d’énormes obstacles, tout de couleur néon et beaucoup d’alcool pour démarrer. Outre le golf, ils ont des flippers, des jeux d’arcade rétro et des tables de baby-foot.

Évadez-vous en Ecosse sur la nouvelle terrasse du Rosewood

(Salle à manger Holborn)

Depuis un certain nombre d’années, la terrasse derrière la salle à manger Holborn – à l’intérieur de l’hôtel Rosewood – est rénovée chaque année alors que le temps tourne le dos à l’été. Cette année, l’hôtel s’est associé au Macallan pour un espace de cour revêtu de tartan qui promet le charme d’un manoir écossais, transporté à Holborn. La terrasse sert des plats copieux du restaurant aux côtés de cocktails de whisky réchauffants.

Détendez-vous lors d’un concert aux chandelles

(Concert aux chandelles)

Il y a quelque chose d’intangible spécial à propos de la chapelle ronde de Hackney. Cette belle salle a lancé une série de concerts à distance sociale et aux chandelles; ceux-ci sont présentés comme des affaires intimes et intimes, les musiciens n’étant révélés que le soir de chaque spectacle. Les choses commencent le samedi et se poursuivent tout l’hiver: enveloppez-vous au chaud, optez pour l’ambiance et continuez avec du vin chaud.

Samedi (puis régulièrement en novembre et décembre), 1D Glenarm Road, E5 0LY, secretadventures.org

Buvez au nouveau bar de plongée de Jackson Boxer

Il semble que Jackson Boxer a jeté un coup d’œil à tous ces trucs pandémiques et a décidé de simplement continuer. L’homme derrière Orasay a élargi l’offre de son autre restaurant, Brunswick House, le magnifique lieu qu’il dirige à Vauxhall (bien près de Darby’s – passer entre les deux est une façon parfaite de passer un après-midi). Rendez-vous dans les caves pour les lumières rouges de son bar de plongée, où il y a du vin, des cocktails et beaucoup de collations pour s’imprégner de tout cela. Le bar est ouvert du jeudi au dimanche.

Notre week-end manger: Mo Diner

(Mo Diner)

Notre choix de week-end pour manger est le séduisant Mo Diner. Il y a quelque chose presque instantanément adorable à propos de cet endroit de la part du charmant restaurateur Mourad Mazouz – peut-être que c’est l’ambiance légèrement années 30, ou les comptoirs jaunes et le sol assorti, ou les palmiers parsemés partout. Cela pourrait être le bourdonnement de l’endroit; on a l’impression que tout le monde s’amuse et la pièce crépite de bons moments. Les boissons sont excellentes – surtout si vous demandez très gentiment et faites-les commander au merveilleux bar du rez-de-chaussée d’Erik Lorincz, Kwant – tandis que la nourriture est résolument de premier ordre, venant du talentueux Eric Chavot. Se penchant dans l’ambiance du dîner, ils servent un menu toute la journée conçu pour la cueillette; le kafta d’agneau et les bâtonnets de poulet au citron, fraîchement grillés, sont exactement le genre de bouchée qui se marie si bien avec un negroni. Pourtant, la plupart du temps, tout dépend du sentiment qu’il inspire; un bonheur chaleureux et facile. Vous voudrez rester et discuter, et le couvre-feu vous semblera particulièrement cruel, mais allez-y; c’est un tonique pour toutes ces nouvelles que nous avons.