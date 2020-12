Que les pompiers viennent! Ventaneando a peur en plein gala | Instagram

La célèbre émission de télévision Ventaneando avait son traditionnel gala de Noël, auquel certaines célébrités étaient invitées à porter un toast; mais ce qu’ils n’ont jamais imaginé Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola et Linet Puente était qu’ils souffriraient d’une terrible peur.

En plein gala de Noël, la production de Fenêtrage Il a décidé de divertir la belle Margarita Gralia, qui était l’une des invités et une fête très spéciale, car la belle actrice n’avait plus qu’une année de vie.

Pati Chapoy et sa compagnie n’ont pas permis à cette journée spéciale de passer inaperçue et ils ont apporté un gâteau d’anniversaire à la place de Margarita Gralia à la grande table.

Cela peut vous intéresser: Sortez de Ventaneando!, Pati Chapoy et Daniel Bisogno: Mhoni Vidente

L’équipe Ventaneando a placé des bougies allumées sur le délicieux dessert en attendant les souhaits de l’actrice légendaire. Margarita Gralia allait souffler ses bougies lorsque Pati Chapoy a souligné qu’être en pandémie ce ne serait pas une bonne idée, alors ils ont décidé d’éteindre le feu avec une cuillère, ce qui s’est avéré être une très mauvaise idée.

Alors que la belle actrice tentait de mettre fin à l’incendie, au lieu de s’éteindre, il s’enflamma encore plus. Chapoy essaya d’applaudir et de soutenir Margarita avec une autre cuillère; cependant, ils ont échoué. Tout cela s’est passé avant les occurrences de Daniel bisogno qu’il a même demandé un extincteur et a demandé à Paty Chapoy de réfléchir aux rideaux.

Après quelques minutes de choc et d’inconfort, la belle Linet Puente a eu une idée et s’est approchée pour soutenir le communicateur et l’actrice, qui avaient déjà jeté de l’eau dans les bougies, soufflant de l’air avec un rôle, ce fut finalement le salut de toutes les personnes.

Ces derniers mois, Ventaneando a fait sensation et a été la star des notes de spectacle. Le programme d’il y a quelques jours a été évoqué puisque Pati Chapoy faisait partie de la célébration de Télévision aztèque où ils ont invité les responsables des différents programmes pour le toast traditionnel. Les images ont montré qu’il y avait suffisamment de monde dans les lieux et qu’ils n’avaient pas la distance saine qu’exige la situation sanitaire actuelle.

Avant cela, il était supposé que Daniel bisogno Non seulement il ne ferait plus partie de Ventaneando, mais il perdrait également le contrat chez Tv Azteca. Ils ont assuré que les hommes d’affaires de la chaîne de télévision n’étaient pas du tout satisfaits de lui après les derniers scandales.

Fin novembre, El Muñe a joué dans une confrontation avec un disciple de l’actuel président du Mexique, où il a fini par lancer des adjectifs non positifs pour le président. Après cela, il a disparu pendant quelques jours des réseaux sociaux, pas avant que des excuses publiques ne soient publiées pour son comportement.

Il y a ceux qui assurent que lorsque les paroles de l’un des animateurs préférés du programme de divertissement sont devenues virales, il a eu de graves problèmes et les dirigeants de l’entreprise appelés Ventaneando ont assuré qu’il y aurait de fortes représailles pour cela. C’est ainsi que, comme ils le soulignent, quelqu’un d’autre de la production a rédigé les excuses au nom de Bisogno.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Mais lorsqu’il a semblé que cette situation se calmait, le communicateur est redevenu le protagoniste des gros titres, ceci en lançant des adjectifs désagréables pour Javier Ceriani, également communicateur.

Javier Ceriani de Gossip No Like a obtenu une exclusivité pour sa chaîne YouTube, une situation qui agaçait Bisogno, assurant que la nouvelle était sûrement un mensonge et que son programme était alimenté pour essayer d’exceller; Il a ajouté autant d’adjectifs pas très agréables et les dix sous et les flous ont commencé entre eux. Cependant, apparemment, celui qui a perdu était Daniel bisogno comme ils le prétendent, il a été puni sans travailler pendant un certain temps et sans salaire.