La célèbre star de “Sex and the City” se révèle être une icône de la mode alors qu’elle pose à la porte de son magasin de chaussures new-yorkais. Mais que pensez-vous de sa robe?

Après sa participation à la série à succès, Sarah a réussi à devenir une icône de la mode et de la beauté grâce à ses looks audacieux qui rendent fous ses fans du monde entier.

A cette occasion, la célèbre actrice de 55 ans portait deux robes très controversées qui pourraient être liées à la célébration d’Halloween.

L’automne a déjà commencé à New York et on sait que la ville peut faire très froid, alors Sarah a choisi une robe en maille, en laine violette avec une coupe large.

La robe de type robe avec des franges aux extrémités était quelque chose à dire car elle pourrait faire référence à une couverture. Qu’est-ce que tu penses? Sarah a-t-elle poussé la tendance à l’extrême ou est-elle un succès?

L’actrice, qui a également lancé sa ligne de chaussures, a combiné le bâton avec des talons aiguilles rose vif de sa propre collection qui se sont démarqués grâce au contraste du violet foncé.

Le deuxième changement consiste en une longue robe noire avec un décolleté en V ajusté à sa taille. Le détail à souligner sont les manches jambon ou ballon qui sont la dernière tendance mode sur les podiums européens. Sarah portait ses beaux cheveux longs aux extrémités décolorées en vagues douces.

La célèbre actrice et maintenant femme d’affaires a lancé sa première collection de chaussures en 2014 et a ouvert son premier magasin dans ce qui était auparavant un magasin Manolo Blahnik, générant des sentiments mitigés puisque non seulement Carrie, son personnage de “Sex in the City”, mais aussi elle-même est également de grandes admiratrices du créateur espagnol.

Dans une interview accordée à Footwear News, elle a déclaré: “Je suis enthousiasmée et découragée par l’histoire de l’endroit”. “J’ai des souvenirs dans ce bâtiment, dans ce magasin.” «J’ai des souvenirs réels et sincères de ces achats, pas seulement des achats, des choses, puis du rôle qu’ils ont joué dans« Sex and the City », et comment nous sommes arrivés dans ce magasin.