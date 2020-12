L’automne est bien avancé, mais votre jardin n’a pas besoin de perdre son mojo, même si vous avez perdu l’enthousiasme aux doigts verts suscité lors du premier verrouillage lorsque le soleil brillait et que tout ce temps libre était une nouveauté.

Les jardins d’hiver peuvent être remplis d’herbes élégantes et arquées, de têtes de graines spectaculaires, de conifères croquants et même de fleurs pour élever votre âme les jours les plus sombres.

La tradition était de ramasser les plantes à massifs d’été et de les remplacer par des pensées d’hiver ou des giroflées à racines nues. Cependant, les Londoniens d’aujourd’hui veulent des plantes vivaces qui restent en place pendant des années, changeant gracieusement avec les saisons, parfaites pour les pauvres en temps ou carrément paresseux. Même en hiver, ils peuvent être beaux, si vous choisissez les bons.

Un jardin à Putney Heath conçu par Lucy Willcox est un bel exemple de la façon dont les plantes peuvent transporter un jardin en hiver avec style. Enroulé autour d’un bungalow avec beaucoup de vitrage, le jardin est visible de chaque pièce de la maison, ce qui rend particulièrement important qu’il soit beau toute l’année. «Ce jardin connaît une telle succession tout au long de l’année», explique Willcox.

“Je lui ai donné une très bonne épine dorsale de conifères, avec des euphorbes, des cubes de boîte, des fougères et beaucoup d’herbes, puis j’ai planté beaucoup de bulbes comme des crocus, des tulipes et des alliums pour y pousser. Les clients adorent ça parce qu’ils ont un vrai sens des saisons changeantes. “

Voici les cinq plantes pour un jardin sans tracas ultime pour vous accompagner de l’automne au printemps.

Graminées ornementales

Les herbes ornementales sont à leur meilleur en automne avec leurs panaches de capitules plumeux et de feuilles étroites qui bruissent dans la brise.

Même dans les profondeurs de l’hiver, ils ont une belle présence. «Les herbes sont si bonnes en hiver parce que le soleil est bas», dit Willcox. “Si vous les plantez avec le soleil derrière, ils sont rétro-éclairés et l’effet est magnifique, comme lorsque la lumière entre par une fenêtre d’église.”

Elle a utilisé de grandes étendues d’herbes à feuilles persistantes à faible croissance (sesleria autumnalis), de panic (panicum) et de queue de faisan (anemanthele leçoniana) pour créer des mini océans qui tourbillonnent autour de la promenade centrale.

Le drame vient de l’herbe argentée chinoise beaucoup plus grande (miscanthus sinensis Gracillimus) qui devient brune grillée en hiver avec de grandes têtes de graines. Tous sont simplement coupés au sol à la fin de l’hiver pour qu’ils puissent repousser de nouvelles feuilles vertes.

Evergreens

Sans conifères, un jardin peut tomber dans un marasme en hiver. Les sphères croustillantes et les blocs de boîte ou d’if font de superbes feuilles pour les herbes moelleuses et les graines séchées.

Willcox utilise des touffes d’euphorbia martini et de mellifera et des cubes de boîte.

La fougère bouclier mâle à feuilles persistantes (dryopteris affinis Cristata the King) est plantée en masse. Ses feuilles complexes sont très belles lorsqu’elles sont givrées en hiver. Les hèbes sont «taillées à la puissance» en monticules nets sous le cerisier pleureur.

Pépins et tiges

Si une fleur se jette gracieusement, il vaut toujours la peine de la laisser en hiver. Les têtes de graines peuvent avoir fière allure dans le gel ou la neige ou lorsque la lumière les frappe, et elles apporteront des pinsons.

Ici, de grandes bandes de persicaria (amplexicaulis Firetail) et d’hysope géante (agastache Blackadder) fleurissent tout l’été jusqu’à l’automne, puis se fanent en baguettes gaies.

Sedum (hytolephium Matrona) anime les bordures d’automne avec des capitules roses, puis vieillit en un caramel délicieux.

Hellébores

Les hellébores sont d’excellentes plantes de la ville, fleurissant dès décembre jusqu’au printemps dans des tons à la mode meurtris de rose fané, de crème, de vert violacé ou de bordeaux profond et chaud, toujours élégant jamais impétueux.

Willcox dit: “Pour planter dans le sol, j’utilise toujours des blancs. Ils donnent un tel punch de joie et semblent bien contre les herbes. Parce que les fleurs d’ellébore ont tendance à pendre, les plus foncées peuvent se perdre dans la bordure, mais les blancs ressortent, surtout si vous les plantez devant quelque chose de plus sombre. “

Que planter dans des conteneurs

Pour de belles jardinières et pots toute l’année, vous devez souvent faire un montage saisonnier, et c’est le bon moment.

Pour un conteneur d’hiver classique et chic, vous ne pouvez pas vous tromper avec la bruyère – évitant évidemment ces versions peintes à la bombe – fougères à feuilles persistantes et cyclamen.

Ajoutez du lierre ou du lamium Beacon Silver pour le butin et des hellébores pour le drame. Si cela semble trop apprivoisé, associez des choux ornementaux roses choquants à l’extraordinaire calocéphale à feuilles d’argent, une boule de fil de fer barbelé en forme de plante.

Quel que soit le pot que vous ayez, muhlenbeckia complexa plus hellebores est une combinaison tendance et étoile d’or.

Lucy Willcox est à lucywillcoxgardendesign.com; suivez-la sur Instagram @lucywillcox