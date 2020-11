je

C’est presque le week-end – il est presque temps de s’effondrer sur le canapé et de regarder quelque chose pour vous transporter …

Été 85

L’adaptation ensoleillée de François Ozon du roman d’Aidan Chambers de 1982, Danse sur ma tombe, est le film que le réalisateur aurait aimé voir à 17 ans. L’histoire de deux adolescents et de leur aventure estivale vacille de temps en temps alors qu’elle franchit la ligne entre la tragédie et l’espoir, mais Ozon capture parfaitement l’intensité du jeune amour et les performances centrales sont sans faille.

Au-dessus de la lune

Cette coproduction entre Sony Pictures et le studio chinois Pearl Studio commence un peu plat (ce n’est pas Pixar) mais les choses s’améliorent vraiment lorsque notre héroïne en deuil Fei Fei construit et lance une fusée pour rendre visite à la déesse de la lune, qui est essentiellement une pop intergalactique folle. . Les chansons s’améliorent aussi.

Le Grand Party Hotel

Cette série documentaire attachante vous transporte dans une époque plus simple, lorsque votre plus grand malheur était de sacrifier des week-ends interminables à des enterrements de vie de jeune fille et de garçon de taille exceptionnelle. Disponible sur iPlayer, il vous emmène à l’intérieur du Shankly Hotel à Liverpool, avec des chambres de 24 personnes décorées à la mode – l’une ressemble à l’ensemble de Jungle Run, l’autre a un bassin profond au milieu. C’est un carnage absolu, mais le personnel adorable et les récits d’invités réconfortants en font un confort parfait.

Cordélia

Antonia Campbell-Hughes et Johnny Flynn brillent dans ce thriller étrange. Cordélia, une demi-cluse timide qui est hantée par la culpabilité du survivant d’un traumatisme passé, s’emmêle avec son voisin, Frank. Les deux personnages sont profondément attirés – malgré son anxiété, Cordelia est une timide bavarde, tandis que la façade amicale de Frank voile quelque chose de plus sombre. Bientôt, réalité et hallucinations se combinent, nous gardant dans le doute jusqu’à la fin.