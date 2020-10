Ceux qui sont à la table des négociations n’ont plus que 48 heures pour parvenir à un accord sur un autre plan de relance. Imposé par la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi dimanche soir, cela signifie qu’elle et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont jusqu’à mardi pour conclure un accord pour que des allégements supplémentaires soient approuvés avant le jour du scrutin, mais que se passera-t-il si cette date limite n’est pas respectée?

Dans le scénario selon lequel mardi va et vient comme un jour sur deux au milieu des négociations de plusieurs mois, le peuple américain devra attendre encore plus longtemps pour que le soulagement vienne. En raison du processus législatif, un accord conclu après mardi ne pourrait pas passer par les deux chambres du Congrès – la Chambre des représentants et le Sénat – avant le 3 novembre, date à laquelle les Américains se rendront aux urnes. Cela ne signifie pas que toute chance d’un plan de relance supplémentaire serait écrasée, cependant, car Pelosi et Mnuchin continueront les négociations même après cette période de 48 heures, bien que l’aide supplémentaire soit retardée, a déclaré le bureau de Pelosi à CNN.

Pelosi et Mnuchin négocient, principalement par téléphone, depuis des mois dans le but de parvenir à un accord sur un autre programme de secours contre les coronavirus avant les élections de novembre. Ces discussions ont commencé en juillet à la suite de la loi HEALS introduite par le GOP, bien que leurs discussions aient finalement échoué en raison de leur incapacité à être d’accord. Les discussions ont repris fin septembre, Pelosi et Mnuchin exprimant à l’époque l’espoir qu’ils seraient en mesure de trouver un terrain d’entente dans leur ultime effort pour parvenir à un accord. S’exprimant sur ABC’s This Week dimanche soir, où elle a donné une mise à jour sur l’état des négociations, Pelosi a déclaré que la conclusion d’un accord “dépend de l’administration”.

“Nous n’avons pas encore d’accord dans la langue, mais j’ai bon espoir”, a déclaré l’orateur lorsqu’on lui a demandé si elle et l’administration Trump étaient plus près de parvenir à un accord. “Je suis optimiste parce que, encore une fois, nous avons fait des allers-retours sur tout cela.”

Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi, a déclaré samedi qu ‘”il reste du travail à faire pour s’assurer qu’il existe un plan de test complet qui comprend la recherche des contacts et des mesures supplémentaires pour faire face à l’impact disproportionné du virus sur les communautés de couleur”. Selon Pelosi, la Maison Blanche a retiré «55% du langage» que les démocrates avaient utilisé dans cette disposition, remplaçant des mots tels que «doit» et «exigences» à «peut» et «recommandations», qui, selon elle, pourraient «faire le financement d’une caisse noire pour l’administration qui «peut» accorder ou retenir plutôt qu’un plan financé et prescrit pour écraser le virus. “

Pour le moment, on ne sait toujours pas si Pelosi et Mnuchin seront en mesure de respecter la date limite de mardi. Selon Pelosi, et comme rapporté par ABC News, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui avait précédemment déclaré qu’il n’envisagerait pas un compromis de 1,8 billion de dollars, a déclaré qu’il soumettrait un accord au Sénat pour un vote.