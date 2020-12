Dans le chapitre “The Tragedy” (2×06) de The Mandalorian (Jon Favreau, from 2019), le Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) fait les fiançailles avec Din Djarin (Pedro Pascal) pour aider au sauvetage de Baby Yoda, kidnappé par Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Pendant “The Believer” (2×07), ils ont obtenu les coordonnées du navire de l’officier impérial. Et, dans “The Rescue” (2×08), déjà sur Disney Plus, ils remplissent leur mission et le libèrent. Mais seulement pour qu’un Luke Skywalker (Mark Hamill) inattendu arrive à côté pour l’emmener et l’instruire du côté léger de la Force.

Avec le sauvetage de Grogu, la dette de Boba Fett et Fennec Shand envers Din Djarin est payée, et ils peuvent maintenant passer à autre chose.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) refuse de former Grogu comme son Padawan de peur qu’il ne tombe dans le sombre revers. Il avait donc suggéré à Din Djarin dans “Les Jedi” (2×05) de l’emmener sur une pierre sacrée de la planète Tython. Là, un autre professeur pouvait le percevoir. Et c’est ce qui s’est passé avant que les Dark Troopers de Moff Gideon ne l’arrachent de là. Mais, Maintenant, la dette due au chasseur de primes mandalorien est payée, et Boba Fett et Fennec Shand peuvent suivre leur chemin. Et le personnage classique, satisfait d’avoir récupéré son armure, qui appartenait à son père clone, Jango Fett.

Dans la scène post-crédit de “The Rescue” (2×08), Boba Fett et Fennec Shand retournent à Tatooine, font irruption dans le palais de feu Jabba, le Hutt et il s’assied sur son trône

Et, dans la scène post-crédit de «The Rescue», ils retournent tous les deux à Tatooine et font irruption dans l’ancien palais des gangsters de feu Jabba le Hutt. C’était l’un des décors du film Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). Et la crosse imprévue de Bib Fortuna (Matthew Wood), le fidèle majordome de Jabba, est celle assise sur son ancien trône à l’époque du Mandalorien. D’un tir laser, il est chargé par Boba Fett et remplace la crosse du Twi’lek par la sienne sur le trône. Aucune idée de ses intentions au-delà de la prise de contrôle, mais ça ne fait aucun doute que nous aurons l’occasion de les rencontrer dans leur future série, Le Livre de Boba Fett. Ils l’ont programmé pour 2021, avant la troisième saison sur Din Djarin.