n Un réseau anglais de près de 70 cliniques spécialisées a été mis en place pour aider les personnes souffrant des effets à long terme du coronavirus, ou Covid à long terme.

Le problème continue de causer de graves problèmes dans le monde entier pour beaucoup de gens qui se sentaient en clair, qui auraient été récupérés de Covid-19. Le NHS dit qu’une personne sur cinq qui a contracté un coronavirus a développé des symptômes à long terme. Il a des données montrant que 186 000 ont déclaré avoir des problèmes pendant jusqu’à 12 semaines.

Alors que le nombre de morts dans le monde du virus continue d’augmenter, les experts tentent toujours de comprendre les effets secondaires de la maladie.

Voici ce que vous devez savoir sur Covid long.

Qu’est-ce que le long Covid?

186000 Britanniques ont déclaré avoir des problèmes pendant 12 semaines maximum

Long Covid est un terme familier utilisé pour décrire les personnes qui présentent des symptômes pendant plus de deux semaines, ce qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, est la durée typique du coronavirus.

Cependant, alors que certaines personnes ont une forme bénigne de maladie, d’autres ont été gravement touchées.

Les personnes atteintes de symptômes à long terme ont décrit comment elles étaient auparavant en forme et en bonne santé et maintenant elles sont confinées dans un fauteuil roulant.

L’essoufflement et la fatigue ont été signalés par des personnes souffrant de longue durée, et certains ont décrit comment faire des courses ou monter des escaliers peut les laisser alités pendant des jours.

Surtout, les symptômes à long terme du virus sont toujours compris

Quels sont les symptômes?

(Les symptômes à long terme du virus sont toujours compris / . via .)

Le gouvernement a publié de nouvelles directives détaillant les effets à long terme sur la santé des personnes atteintes de Covid-19.

Les problèmes de santé persistants à la suite d’une maladie aiguë comprennent:

symptômes et affections respiratoires tels que toux chronique, essoufflement problèmes pulmonaires, y compris inflammation et cicatrices, problèmes cardiaques, y compris oppression thoracique, insuffisance cardiaque et cicatrisation perte prolongée ou changement de l’odorat et du goût problèmes de santé mentale, y compris dépression, anxiété et difficultés cognitives troubles inflammatoires tels que douleur musculaire problèmes gastro-intestinaux maux de tête continus fatigue, faiblesse et insomnie; dysfonctionnement hépatique et rénal; troubles de la coagulation et problèmes de thrombose avec les ganglions lymphatiques et éruptions cutanées.

De plus, des chercheurs de Glasgow ont lancé une étude examinant les effets à long terme du Covid-19 sur la santé, afin d’examiner la prévalence et les facteurs de risque à long terme de la maladie pour la santé.

Le groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus a répertorié 16 symptômes du virus, notamment la perte de cheveux, une température élevée, la diarrhée, l’épuisement, les douleurs thoraciques, l’insomnie, les hallucinations, les frissons, la désorientation, les orteils Covid (cloques ou lésions violettes sur le pieds), des problèmes cognitifs, des problèmes respiratoires, des douleurs musculaires ou corporelles, des vomissements, une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute et des problèmes de fréquence ou de rythme cardiaque.

Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi certaines personnes atteintes de coronavirus présentent de tels symptômes, tandis que d’autres se rétablissent complètement.