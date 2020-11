R

Parmi les activités festives autorisées en décembre en vertu des nouvelles directives gouvernementales, figurent six chants de chants de Noël et des pièces de théâtre de la nativité diffusées en direct dans les écoles.

Selon les derniers conseils officiels, les chanteurs de chants de Noël de porte-à-porte peuvent répandre leur joie annuelle – mais seulement par groupes de six et en se tenant à au moins deux mètres du «seuil des habitations».

Pendant ce temps, les crèches scolaires pourront se dérouler «dans les bulles scolaires existantes» et éviter tout mélange entre les groupes.

Le public ne sera autorisé à assister que dans les zones de niveau 1 et 2 – sous réserve de «garanties appropriées».

Pour les fiers parents du niveau 3, il est conseillé aux écoles d’utiliser la diffusion en direct ou d’enregistrer les performances.

Les grottes du Père Noël peuvent s’ouvrir à tous les niveaux – à condition qu’elles se trouvent dans des lieux autorisés.

(

Les grottes du Père Noël ont reçu le feu vert

/ . via .)

Le guide, publié dimanche, avertit que les sites devraient mettre en place «des mesures appropriées de sécurité Covid, y compris la distanciation sociale».

Pour les personnes souhaitant se mettre dans l’ambiance festive en assistant à un marché de Noël, le gouvernement leur conseille de vérifier les règles en fonction de leur niveau.

Il déclare: “Les règles peuvent être différentes pour les boutiques en salle et les boutiques en plein air, comme les marchés de Noël ou les marchés aux arbres de Noël.”

Certains chants en salle sont autorisés selon les nouvelles directives, mais uniquement par des chorales et sans participation du public.

Sarah Mullally, évêque de Londres, a déclaré que la nouvelle selon laquelle les gens peuvent se réunir pour chanter en plein air pendant les fêtes «apportera réconfort et joie à beaucoup».

Pour les chants de Noël en plein air, où il y a plus de six personnes, les groupes ne doivent pas se mêler ou socialiser, déclare les directives.

Les participants sont censés suivre la distance sociale en restant à au moins deux mètres de distance de toute personne qui n’est pas du même ménage et à la même distance de la porte de la propriété à l’extérieur de laquelle ils chantent.

en relation

Le chant en salle par des chœurs professionnels et amateurs peut avoir lieu selon le niveau de la zone particulière, mais le public ou les congrégations ne doivent participer à «aucune activité pouvant créer des aérosols, y compris le chant, les cris et les chants».

Ces activités sont connues pour augmenter le risque de transmission de virus.

Pour les chœurs en salle, le nombre maximum de personnes présentes «devrait tenir compte de la superficie de l’espace et de l’exigence de maintenir à tout moment une distance sociale de 2 m», indique le guide.

L’évêque Mullally, qui préside le groupe de rétablissement de l’église, a déclaré: «Le chant est une partie très spéciale de notre culte, en particulier à l’Avent et à Noël, donc je sais que l’annonce que nous pourrons nous réunir pour chanter en public à l’extérieur ce Noël sera apporter réconfort et joie à beaucoup.

«L’Avent et Noël de cette année ne seront pas les mêmes que les années précédentes, mais avoir des chants de congrégation en plein air et des chants de Noël en salle avec des chorales est un équilibre raisonnable et reconnaît notre devoir de se protéger et de prendre soin les uns des autres.