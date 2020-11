Le président espagnol utilise à nouveau une tenue Carolina Herrera pour la quatrième fois.

En plus de ses engagements de mère et d’épouse, Letizia doit s’adapter au calendrier serré d’une présidente de sa stature et assister à différents événements politiques et sociaux, la forçant à avoir une grande garde-robe avec des tenues pour chaque occasion.

Malgré sa position et sa proximité avec les créateurs de luxe, Letizia inclut généralement dans sa garde-robe plusieurs marques accessibles comme “Zara” ou, comme cette fois, elle répète même certaines tenues.

Cela pourrait vous intéresser: la reine Letizia porte ses cheveux gris naturels

L’ancienne journaliste de 48 ans a accentué sa taille de guêpe dans une robe Carolina Herrera bicolore lavande et grise alors qu’elle assistait à la 32e édition des Rei Jaume I Awards à Lonja de los Mercaderes, Valence.

La belle tenue que Carolina Herrera a présentée pour sa collection automne / hiver 2016 comprenait un manteau aux lignes trapèze assorties.

Ce n’est pas la seule fois que la reine porte cette tenue. La première fois que je l’ai porté, c’était en novembre 2016 lors d’une visite officielle au Portugal.

En 2017, il a épousseté à nouveau la tenue et l’a utilisée pour visiter la vraie basilique-sanctuaire de la Santísima et de la Vera Cruz de Caravaca à Murcie. Cette fois, Letizia combine la robe avec les mêmes talons de reptile que la première fois.

Apparemment, Letizia est fan de cette robe en cachemire et la considère comme une option parfaite pour ces premiers jours froids.

La monarque espagnole a complété son look avec des talons en cuir et une pochette en daim gris clair, sa bague en or Karen Hallam et le masque réglementaire.