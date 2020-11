T

a Queen a eu droit à trois premières royales: une performance virtuelle et une tournée, et le don d’un masque facial.

Ils sont venus alors qu’elle participait à un appel vidéo de Windsor avec trois lauréats du prix Commonwealth Points of Light, pour célébrer leurs réalisations et l’importance des bénévoles à travers le Commonwealth.

Elle décerne chaque semaine à un bénévole de tout le Commonwealth un prix Points of Light, en reconnaissance de la différence qu’ils ont faite dans leur communauté locale.

Au cours de l’appel, la reine a été présentée aux lauréats de Trinité-et-Tobago, du Mozambique et de Chypre, qui ont parlé de l’impact de leurs initiatives dans leurs communautés locales et au-delà.

Sa toute première performance virtuelle a vu 45 enfants de Chypre interpréter un morceau de musique pour célébrer le récent 73e anniversaire de mariage de la reine et du duc d’Édimbourg.

Le Sistema Cyprus Symphony Orchestra a interprété une pièce inédite – Modus Cyprius – qui doit être créée au public la semaine prochaine.

Nikoletta Polydorou, professeur de musique chypriote qui a reçu son prix en août 2020, a fondé “ Sistema Cyprus ” en 2018.

L’initiative contribue à transformer la vie des enfants et des jeunes issus de communautés vulnérables et marginalisées en leur offrant une éducation musicale et des instruments gratuits, et dirige son propre orchestre et chorale d’enfants.

Il collabore également avec trois universités chypriotes pour offrir des bourses d’études et a maintenant son premier étudiant étudiant la musique à l’université.

Mlle Polydorou a dit à la reine: «Bonjour Votre Majesté. Je suis profondément honoré d’avoir cet appel avec vous aujourd’hui et reconnaissant [to you] pour avoir reconnu mon travail en tant que bénévole. Je suis extrêmement reconnaissant que vous ayez cette occasion de voir aujourd’hui ces merveilleux enfants qui ont changé et ont donné un sens à ma vie. “

La reine parle aux lauréats du prix Points of Light du Commonwealth, Len Peters (en bas à gauche), Ruy Santos (en haut à gauche) et Nikoletta Polydorou

Elle a décrit à la reine sa première expérience d’enseignement il y a neuf ans dans une école internationale avec des enfants de 20 pays différents, dont beaucoup sont considérés à risque.

«J’ai littéralement l’impression d’avoir appris la vie à travers eux», dit-elle.

Elle a déclaré que son initiative Sistema Cyprus était conçue pour transformer la vie des enfants qui vivent dans certains des quartiers les plus difficiles de Nicosie et de Larnaca, en leur fournissant des instruments et des cours de musique gratuits, ainsi que des répétitions d’orchestre.

«Le but de notre homme est de donner aux enfants la possibilité de rêver, en utilisant la musique comme outil», a-t-elle expliqué.

«Comme cet appel intervient quelques jours après votre anniversaire de mariage, veuillez permettre au Sistema Cyprus Symphony Orchestra d’interpréter un extrait d’une pièce qui a été spécialement composée pour nous … et qui sera créée par nous pour le public lors de notre prochain concert . Vous serez le premier à entendre [it] et veuillez l’accepter comme cadeau pour votre anniversaire. “

«C’est très gentil», sourit la reine en regardant fixement l’écran.

Les enfants ont joué à merveille et se sont terminés par un chant de groupe: «Joyeux anniversaire Votre Majesté!»

Le monarque, 94 ans, a ri avec un plaisir évident en disant: «C’est très gentil, n’est-ce pas?

«Avez-vous été en mesure de faire fonctionner l’orchestre pendant la pandémie?»

On lui a dit qu’ils devaient s’arrêter pendant deux mois, mais ils ont pu recommencer par la suite avec un petit groupe d’enfants.

«Eh bien, merci de m’avoir fait entendre cela. C’était très agréable », sourit-elle.

Au cours de l’appel vidéo, la reine a eu droit à une visite virtuelle d’un espace de travail collaboratif au Mozambique

La reine s’est également entretenue avec Len Peters de Trinité-et-Tobago, qui a reçu le tout premier prix Commonwealth Points of Light en février 2018 en reconnaissance de son organisation de conservation communautaire – la Grande Riviere Nature Tour Guide Association.

En 30 ans, son travail éducatif dans les communautés locales et ses patrouilles régulières sur les plages locales ont transformé des communautés entières, Trinité-et-Tobago abritant désormais l’un des sites de nidification de tortues luth les plus denses au monde.

Parlant de son organisation, qui a été fondée en 1990, M. Peters a déclaré: «L’organisation a été créée pour essayer de convaincre les résidents qui vivent dans ma communauté que les tortues luth, les plus anciennes de toutes les tortues marines, qui viennent sur notre île chaque année pour nicher, il fallait une protection. Ma communauté se compose de personnes qui mangeraient la tortue luth comme nourriture. Chaque tortue luth qui rampait sur la plage la nuit serait consommée par les résidents. “

Il a expliqué que sa propre famille était l’une des plus grandes familles de mangeurs de tortues du village mais, malgré cela, lui et un groupe d’amis se sont réunis «pour essayer de faire une différence».

«Ici, vous avez un jeune garçon d’une famille de mangeurs de tortues qui veut faire une différence», dit-il.

«La nuit, nous allions et venions sur la plage pour protéger les tortues qui montaient, pour essayer de convaincre les gens que c’était la bonne chose à faire. Ce que nous ne savions pas, c’est que 30 ans plus tard, cet effort verrait Trinidad être reconnue comme l’un des sites de nidification les plus importants pour les tortues luth au monde.

Il a dit que quand ils ont commencé leur programme de conservation, 20 à 30 tortues viendraient nicher – maintenant elles en ont 500 à 600.

«Ce projet a transformé toute la communauté, la vie des résidents. Le dynamisme économique de la communauté est désormais axé sur la conservation », a-t-il déclaré.

M. Peters a expliqué que le célèbre naturaliste a passé deux semaines avec eux et «a inspiré les enfants à rêver».

«C’est vraiment très intéressant d’entendre cela», a déclaré la reine.

Ruy Santos du Mozambique, qui a reçu le prix Commonwealth Points of Light en juillet de cette année, a parlé à la reine de Makobo, un espace de travail collaboratif pour promouvoir la nutrition, l’éducation et l’emploi des jeunes, qu’il a fondé en 2009.

L’espace comprend une soupe populaire, qui pendant la pandémie a nourri 6 000 personnes par jour, y compris des boîtes à lunch pour soutenir les écoliers locaux.

En réponse à Covid-19, l’organisation a également commencé à travailler avec 15 couturiers locaux, produisant plus de 6000 masques – dont certains ont été vendus et d’autres sont allés à des communautés défavorisées, des hôpitaux et des organisations caritatives.

Emmenant la reine lors de sa première visite virtuelle, M. Santos s’est promené dans son espace de travail, montrant au monarque une partie de la nourriture qu’ils servent.

Malgré ses années d’avancement, la monarque a eu quelques difficultés techniques dans sa foulée, scrutant avec impatience la caméra lorsque M. Santos s’est arrêté en raison de difficultés techniques.

Il a dit: «Votre Majesté, merci beaucoup pour ce grand honneur de vous parler et d’être ici avec vous aujourd’hui. [this] est un espace de travail collaboratif promouvant la nutrition, l’éducation et l’emploi des jeunes au Mozambique. C’est notre espace, notre soupe populaire, où nous avons la capacité de nourrir 6 000 personnes par jour pendant la pandémie. Nous essayons de reproduire l’initiative des boîtes à lunch, qui nourrit les enfants à l’école. dans tout le pays pour nourrir un million d’enfants d’ici la fin de 2025. »

La reine avait l’air particulièrement impressionnée, écarquillant les yeux de surprise et hochant la tête.

Il a poursuivi: «Mais c’est plus que cette nourriture, nous voulons promouvoir plus d’opportunités pour les jeunes et en particulier les femmes pour réduire les taux élevés de malnutrition et d’analphabétisme au Mozambique qui touchent 80% de notre population.

«Nous avons lancé une campagne avec nos partenaires pour voir si nous pouvions également promouvoir l’emploi des femmes dans la communauté. Nous savions que pendant la pandémie, la plupart de ces femmes souffriraient de verrouillage, de distanciation sociale et de contraintes de mouvement. “

M. Santos a présenté la reine à quatre des femmes qui produisent les masques et a décrit comment ils étaient fabriqués avec un «textile très à la mode et traditionnel». «C’est pourquoi nous avons été en mesure de vendre suffisamment et de maintenir le soutien que nous avons dans notre communauté », a-t-il expliqué.

Il a également montré comment les masques étaient emballés dans du papier de fibre de banane respectueux de l’environnement et a présenté à Sa Majesté l’un des masques faits à la main de Makobo, qui sera envoyé au palais de Buckingham.

«Maintenant, nous avons une offre spéciale pour vous, Madame, un masque que nous voulons vous offrir en cadeau en reconnaissant et en reconnaissant le prix que vous nous avez donné. Veuillez accepter notre humble cadeau du Mozambique avec amour », a-t-il dit.

“Oh, c’est vraiment très gentil de ta part,” sourit le monarque, en regardant de plus près.

«De combien de bénévoles avez-vous besoin pour faire tout ce travail dans la cuisine?»

On lui a dit qu’ils avaient 24 collaborateurs, mais ils en recherchaient davantage pour pouvoir se développer.

«Oui en effet, oui. Eh bien, c’est un travail magnifique », a-t-elle remarqué.

À la fin de l’appel, elle a souri largement et a dit aux lauréats: «Merci à tous d’avoir participé à ce programme. Je suis ravi d’avoir entendu vos histoires et je pense que c’est un travail formidable que vous faites tous, en tant que bénévole. Merci beaucoup.”