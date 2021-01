Jusqu’à présent, l’un des grands mystères de Le mandalorien ont été les plans du méchant Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et son obsession de reprendre Baby Yoda.

La série a fait allusion aux expériences que l’Impérial mène avec le sang de Grogu, mais le dernier épisode a peut-être révélé un lien important avec l’empereur Palpatine … et une initiative connue sous le nom de «Opération Ash».

Le Mandalorien a lieu environ cinq ans après la bataille d’Endor et la chute de l’Empire. Au cours de cette période, après la mort de Palpatine, les commandants impériaux restants ont commencé un plan conçu par l’empereur lui-même connu sous le nom de contingence, qui consistait en éliminer les planètes les plus faibles de l’Empire alors qu’ils se préparaient à l’exil dans les régions inconnues.

L’initiative de contingence est développée entre la fin de l’Empire et la montée du Premier Ordre, et l’un de ses plus grands événements a été l’opération Ash, où l’attaque de la planète minière Burnin Konn a eu lieu, qui a anéanti toute la population.

C’est l’opération que Valin Hess évoque dans l’épisode 15, dans la conversation qu’il a avec Mando et Mayfeld, et pour laquelle finit par être assassiné.

Palpatine avait la conviction qu’un Empire qui ne peut pas protéger son empereur mérite d’être détruit, et c’est le but ultime de l’opération Ash. Annihilez les vestiges impériaux pour vous regrouper plus tard dans les régions inconnues, où a patiemment attendu son retour par clonage, comme révélé dans The Rise of Skywalker.

La chose intéressante est que, si Mayfeld et Valin Hess étaient impliqués dans l’opération Ash, il va de soi que Moff Gideon, qui détient un rang plus élevé, l’était également. Et étant un serviteur dévoué de l’Empire, il a très probablement encore d’autres initiatives du plan d’urgence à exécuter, et cela signifiera la mort de millions de personnes, avant que l’Empire ne se retire dans les régions inconnues pour refaire surface en tant que Premier Ordre. .

Source: Excelsior