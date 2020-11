Le système a vu différentes régions d’Angleterre placées dans des niveaux d’alerte moyens, élevés et très élevés en fonction du nombre de cas de coronavirus – avec des restrictions sur l’hospitalité, les loisirs et le mélange des ménages mis en œuvre en conséquence.

Les nouvelles restrictions pour l’Angleterre devraient entrer en vigueur lorsque le verrouillage prendra fin le 2 décembre.

Mais à quoi faut-il s’attendre? Et à quoi ressemblera ce nouveau système de niveaux?

Et qu’en est-il de Noël?

Des détails sur la levée des restrictions de verrouillage actuelles sont attendus cette semaine

– Le verrouillage de l’Angleterre prendra-t-il définitivement fin en décembre?

C’est sa finalité juridique, toute extension nécessitant un vote au Parlement.

Mais ce qui vient ensuite dépendra de l’examen des données sur les cas de Covid-19 pour évaluer si le verrouillage a eu un effet.

– Alors, que prévoit le gouvernement?

Le “plan d’hiver Covid” devrait placer plus de zones dans des niveaux de restriction plus élevés pour garder le virus sous contrôle, a déclaré le n ° 10.

Et si certaines mesures locales seront les mêmes que celles du système précédent, certains niveaux seront renforcés pour sauvegarder les gains réalisés lors du verrouillage national.

– Quand le nouveau système sera-t-il introduit?

Le verrouillage national en Angleterre doit se terminer le 2 décembre, il devra donc être prolongé ou un nouveau système mis en place pour le remplacer.

Le Cabinet devrait discuter et approuver le nouveau plan dimanche avant que M. Johnson ne l’annonce au Parlement lundi.

Le PM à l’extérieur de Downing Street

– Le vote est-il terminé?

Pas entièrement – le premier ministre se méfiera d’une rébellion de la part des députés conservateurs d’arrière-ban qui s’opposent aux nouvelles restrictions.

Lors d’un vote sur le système actuel de quatre semaines plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus.

Un “groupe de rétablissement Covid” dirigé par l’ancien whip en chef Mark Harper et l’ancien ministre du Brexit Steve Baker a été formé pour résister à de nouvelles mesures, avec des suggestions que 50 conservateurs se sont enrôlés.

Mais le parti travailliste a jusqu’à présent soutenu la nécessité de restrictions pour ralentir la propagation de Covid-19, et une défaite à grande échelle des Communes sur le plan est peu probable.

– Combien de temps durera le nouveau système?

Le gouvernement a bon espoir que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps, à condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, ce qui permettra à un plan de déploiement de commencer le mois prochain avant un programme plus large dans la nouvelle année.

Mais comme aucun vaccin n’a été approuvé, on ne sait toujours pas exactement quand le déploiement pourra commencer.

– Qu’attend-on pour Noël?

Plusieurs ménages – potentiellement trois – pourraient être autorisés à créer temporairement une bulle entre le 22 et le 28 décembre, les plans couvrant les quatre pays du Royaume-Uni, selon le Daily Telegraph.

Les restrictions sur les services religieux devraient également être levées pour permettre la tenue des services du jour de Noël, selon le journal.

Mais bien que les plans n’aient pas encore été établis, les ministres ont clairement indiqué que la saison des fêtes sera différente de la normale.

Scènes de Noël à Londres

– Quels étaient les détails du système original à trois niveaux?

Les zones du premier niveau – alerte moyenne – étaient soumises aux mêmes mesures nationales qui étaient en vigueur à l’époque dans tout le pays, notamment un couvre-feu de 22 heures pour les pubs et restaurants et l’interdiction de la plupart des rassemblements de plus de six personnes.

Dans le cadre du deuxième niveau – alerte élevée – le mélange domestique était interdit à l’intérieur tandis que la règle de six continuait de s’appliquer à l’extérieur.

Le niveau 3 – alerte très élevée – interdit le mélange social à la fois à l’intérieur et dans les jardins privés, tandis que les pubs et les bars ont été invités à fermer à moins qu’ils ne puissent fonctionner comme un restaurant.

Les dirigeants locaux devaient aider à déterminer si d’autres lieux devaient être fermés, tels que les gymnases ou les casinos, dans des zones à très haut niveau d’alerte.

Mais le système a été critiqué comme n’étant pas assez puissant pour réduire la propagation du virus.

– Pourquoi le système de niveaux a-t-il été critiqué?

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que le niveau de restrictions le plus strict était “une porte d’entrée vers des semaines et des semaines, plus probablement des mois et des mois, d’agonie dont il n’y a pas de sortie probable”.

Les dirigeants locaux se sont également plaints qu’une fois qu’une zone était placée au niveau 3, on ne savait pas trop ce qu’elle devait faire pour en sortir.

La British Medical Association (BMA) a également déclaré que le système précédent était “inadéquat” et ne contenait pas la propagation du virus.

Sir Keir Starmer, chef du parti travailliste, a critiqué le système de paliers

– Le système de niveaux a-t-il fonctionné?

Selon certaines indications, le système a aidé dans certaines parties du pays.

Le Dr Susan Hopkins, directrice de Public Health England conseillant la réponse du gouvernement au coronavirus, a déclaré récemment que les restrictions de niveau 1 avaient “très peu d’effet”, que le niveau 2 variait selon les domaines et que le niveau 3, en particulier le “niveau 3 plus”, avait réduit le nombre de cas dans le Nord Ouest.

Elle a dit que le gouvernement devra peut-être réfléchir à “renforcer” les niveaux “afin de nous permettre de traverser les mois d’hiver”.

Les experts du Groupe scientifique de modélisation de la grippe pandémique (SPI-M), qui conseille le gouvernement, estiment que les infections augmenteront au même rythme qu’auparavant si le même système à trois niveaux est rétabli en décembre.