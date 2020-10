Il y a eu beaucoup de développements sur le deuxième test de relance proposé cette semaine, mais cela ne signifie pas nécessairement que la législation est sur le point d’être adoptée. Le Sénat américain et la Chambre des représentants sont toujours dans une impasse en ce qui concerne le projet de loi sur le soulagement des coronavirus, et la Maison Blanche plaide maintenant pour son propre programme séparé. Selon un rapport de CNN, le Sénat envisage de voter mardi sur une nouvelle mesure de relance, mais on ne sait pas si elle passera.

Le Sénat se précipite pour voter mardi sur un projet de loi autonome pour le programme de protection de la paie (PPP), les analystes devinant qu’il s’agit d’un geste politique vide. Les démocrates à la Chambre sont plus susceptibles de bloquer ce projet de loi, voulant que tous les programmes de relance soient réunis dans un seul et même ensemble cohérent. McConnell a annoncé le vote de mardi samedi, se détournant brusquement de ses commentaires précédents selon lesquels un plan de relance était peu probable avant le jour des élections.

Les analystes politiques sont généralement d’accord que le projet de loi de relance «ciblé» de McConnell cette semaine ne passera pas, car une tentative similaire de scinder le paquet a déjà échoué. Pendant ce temps, la Maison Blanche et le Congrès sont plus proches d’un accord, creusant le fossé entre McConnell et le président Donald Trump. Trump est maintenant allé aussi haut que 1,8 billion de dollars pour la relance, ce qui est en deçà de la proposition de 2,2 billions de dollars des démocrates, mais pas aussi loin que 1 billion de dollars de McConnell.

Jeudi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuching a déclaré à CNBC qu ‘”il serait difficile de conclure un accord avant les élections”. Il a poursuivi: “Nous allons continuer d’essayer. Je ne veux pas dire peu probable, mais il y a des problèmes importants.”

À ce stade, le Sénat peut être un enjeu aussi important pour la Maison Blanche que la Chambre des représentants. Un autre rapport de NBC News suggère que McConnell, le sénateur Lindsey Graham et d’autres républicains de premier plan ne font que tourner leur attention vers le contrôle des mesures de relance, car ils ne peuvent plus ignorer à quel point la pandémie de coronavirus ravage leurs États d’origine. L’auteur Nicholas Kamm affirme que jusqu’à présent, ces sénateurs comptaient sur leur nomination à la Cour suprême pour compenser le manque d’aide financière.

De nouveaux cas de COVID-19 augmentent partout aux États-Unis, en particulier dans le Midwest. Le virus faisant des centaines de vies par jour dans ce pays, il est probable qu’il jouera un rôle central dans les élections de 2020 pour tous les fonctionnaires, y compris ceux qui n’ont pas réussi jusqu’à présent à un test de relance.