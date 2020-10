Quel Kim Kardashian, le partenaire de Cristiano Ronaldo s’exhibe en maillot de bain | AP

Spectaculaire!, Partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Il s’est avéré être une icône de beauté et d’élégance et pour cela un échantillon, car il a été comparé à la mondaine Kim Kardashian pour l’une des photographies qu’elle a partagées sur Instagram.

Sur la photo que l’épouse de Cristiano Ronaldo a partagée sur son compte Instagram officiel le 14 septembre, elle peut être vue en maillot de bain et maquillée par un expert, mais à cause du maquillage et de ses traits, il semble que celui qui se maquille soit Kim Kardashian et non Georgina Rodríguez.

Le partenaire du footballeur allait apparemment avoir une séance photo, pour laquelle un maillot de bain deux pièces jaune avec des touches de zèbre a été choisi comme garde-robe, ce qui est vraiment spectaculaire sur la personne du modèle; pour compléter la tenue, des chaînes délicates sur ses hanches.

Sur l’image, vous pouvez voir Georgina Rodríguez confortablement assise dans une pièce et il est plus qu’évident que les mesures de distance de sécurité appropriées sont prises pour éviter la contagion par le coronavirus, car la maquilleuse porte des masques faciaux et un peu éloignée du célèbre modèle.

La publication de la célèbre épouse de la star du football a dépassé 2 millions et demi de réactions et une énorme quantité de compliments pour Georgina Rodríguez.

Journée de travail @prettylittlething, Rodríguez a écrit avec la photo.

Les internautes n’ont pas tardé à reconnaître l’énorme ressemblance du mannequin avec la mondaine Kim Kardashian, probablement en raison des yeux charbonneux profonds et de la couleur des lèvres appliquée, très proche de ceux auxquels la femme d’affaires est habituée.

Bonjour Kim! , a écrit Dafne Fernández.

Le footballeur est définitivement un homme extrêmement chanceux d’avoir une si belle femme à ses côtés et avec qui il a construit une belle famille. Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont quatre enfants: Cristiano Ronaldo, Eva María, Mateo et Alana Martina.

Le mannequin montre souvent sa belle famille sur les réseaux sociaux et à quel point elle est amoureuse du célèbre footballeur; Cependant, tout ne leur sourit pas, car actuellement Ronaldo ne passe pas un bon moment.

La star du football a fait la une des journaux hier alors qu’il a été testé positif au covid-19, une situation qui compromet non seulement sa santé, mais aussi son statut professionnel.

Heureusement pour Cristiano Ronaldo, malgré son test positif au coronavirus, il ne présente pas d’inconfort ni de symptômes.

L’un des plus grands buteurs de tous les temps a sonné l’alarme alors qu’il faisait partie du match de dimanche dernier dans lequel son équipe a fait match nul 0-0 à la France en UEFA Nations League; en plus du 0-0 lors d’un match amical contre l’Espagne la semaine dernière, quelque chose qui compromet la santé des autres joueurs.

Une autre situation qui a inquiété beaucoup était la photographie récente qui Cristiano Ronaldo Il avait partagé sur les réseaux sociaux, où il peut être vu avec le reste de l’équipe portugaise en train de savourer un repas, donc personne ne portait de masques et ils pouvaient être vus assez près les uns des autres.

Unis sur et en dehors du terrain! C’était la phrase avec laquelle le joueur accompagnait l’image.

Il a été annoncé que le célèbre athlète est actuellement déjà en quarantaine respective et prend les mesures nécessaires pour sa santé et celle de son entourage; en attendant, il a été exclu pour le match de la Ligue des Nations contre la Suède.

Il convient de noter que le positif du buteur a encouragé de nouveaux tests de covid à effectuer sur tous les joueurs au Portugal et heureusement, il n’y avait plus de positifs.