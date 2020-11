Quel ours!, Aislinn Derbez prend une photo du souvenir, elle a souhaité ne pas | Réforme

Quel ours! La belle actrice Aislinn Derbez s’est exclamée à propos d’une photo qu’elle a elle-même postée sur Instagram, le tout pour fêter un an de plus de sa meilleure amie.

La belle fille de Eugenio Derbez Elle ne voulait pas manquer une date spéciale, alors elle a décidé de chercher dans ses photos de mémoire une image avec sa meilleure amie et de la partager sur Instagram pour la féliciter pour son anniversaire.

Aislinn Derbez n’aime apparemment pas son apparence sur la photo alors qu’elle s’exprimait comme ¡Qué ours!; mais il l’a partagé en signe de sa belle amitié, comme il l’a souligné, cette jeune femme est sa meilleure amie depuis plus de 15 ans.

Cela peut vous intéresser: comme un félin, Aislinn Derbez pose en petit maillot de bain

Joyeux anniversaire à ma meilleure amie depuis plus de 15 ans … Je t’aime, a écrit la belle fille d’Eugenio Derbez.

Après le message émotionnel qu’elle a écrit sur la photographie dans ses histoires Instagram, où elle a tagué sa meilleure amie, Aislinn derbez a ajouté une quelle photo d’ours!

Sur la photo partagée sur Instagram, vous pouvez voir l’ex de Mauricio Ochmann et son amie ensemble, la star très sérieuse et l’autre fille assez souriante, tous deux portent un uniforme de sport scolaire et ne ressemblent qu’à des filles.

Ce qui ressort de tout le monde, c’est l’énorme ressemblance que l’actrice a avec son père Eugenio Derbez, car l’image rend les traits de son visage similaires à ceux de son père et les oreilles caractéristiques du Derbez plus qu’évidentes.

Aislinn et Vadhir Derbez ont toujours été distingués comme les enfants les plus proches du comédien, aussi la petite Aitana, la fille qu’elle a eue avec Alessandra Rosaldo, a une grande ressemblance avec son père et ses frères. La famille aime plaisanter sur la ressemblance les uns avec les autres; même à une occasion, Eugenio Derbez a affirmé avoir utilisé une application pour savoir à quoi elle ressemblerait en tant que femme et partagé une image de la belle Aislinn Derbez.

D’un autre côté, récemment l’ex de Mauricio Ochmann partagé une cure de jouvence et ressemblait vraiment à son frère Vadhir; tandis que le jeune acteur changeait le ton de ses cheveux en blond et beaucoup leur rappelaient Vladimir Pittin, l’homme emblématique d’Eugenio Derbez.

La belle Aislinn Derbez s’est attachée à montrer au monde une image plus naturelle et plus consciente de la femme. La célèbre a partagé ses expériences après être devenue mère et a assuré que le processus n’était pas facile.

La célèbre actrice a avoué que les changements dans son corps la rendaient de mauvaise humeur tout le temps et affectaient grandement sa personne. Aislinn derbez Il a noté que c’était une bataille difficile qu’il a dû affronter pour accepter et aimer à nouveau son corps.

La maternité a laissé la belle fille d’Eugenio en surpoids et d’autres changements physiques qui lui étaient très difficiles à accepter. Lorsqu’elle s’est enfin sentie à l’aise avec son corps, elle a décidé de partager une photo en maillot de bain deux pièces sur Instagram.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La célèbre femme s’est montrée avec un grand sourire, mais ne s’attendait pas à la critique sévère qui prétendait qu’elle était assez maigre et qu’elle devrait manger plus.

Compte tenu de la situation, Derbez a partagé des photographies inédites de son corps post-partum, qui montraient une augmentation notable du poids et une modification de sa silhouette. Dans votre message Aislinn derbez Elle a partagé qu’il lui a fallu deux ans pour se sentir à l’aise avec son corps, qu’elle devait savoir ce que sont le régime et la thérapie, car c’était quelque chose dont elle n’avait jamais eu besoin et qu’elle avait été très dure avec elle-même.

L’actrice a souligné que maintenant qu’elle savait ce qui se passait, elle aurait été plus patiente avec elle-même et avec son corps, elle aurait davantage apprécié son processus et aimé son corps à chaque instant pour pouvoir donner vie à un être aussi beau et en bonne santé qu’elle. petit Kailani.