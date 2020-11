Après de nombreux mois d’incertitude, Disney a donné le feu vert à Deadpool 3 avec Ryan Reynolds au sein de l’univers cinématographique Marvel.

Cependant, cela ne signifie pas que cela se produira de sitôt, car l’acteur est l’un des plus occupés actuellement. Mais le mercenaire à grande gueule pourrait revenir plus tôt que prévu, si les rumeurs sur son camée dans Doctor Strange 2 sont vraies.

Maintenant que Deadpool 3 a été officiellement confirmé, Wade Wilson est prêt à rejoindre le MCU à tout moment, peut-être le plus inattendu. Comme rapporté par We Got This Covered – qui cite les mêmes sources qui ont rapporté Ahsoka Tano dans The Mandalorian et la série Justice League Dark sur HBO Max – cela se produira dans Doctor Strange et The Multiverse of Madness, peut-être de l’un des réalités alternatives à explorer dans le film de Sam Raimi.

Le médium souligne également que sa participation au film sera un camée et que ce sera un affrontement amusant entre Deadpool et le sorcier suprême. Comme ils l’expliquent, Strange rencontrera Wade Wilson lors d’une de ses promenades à travers le multivers, et le mercenaire irrévérencieux tentera de le percer avec ses katanas, comme il le fait habituellement.

Cependant, après leur premier affrontement, les deux formeront une alliance lorsque les sbires du méchant Nightmare entreront en scène. Ensemble, ils vont les vaincre de manière rapide et peut-être très violente, avant que le docteur Strange ne disparaisse à nouveau en direction d’une autre réalité alternative.

Cela ressemble certainement beaucoup à ce que Deadpool ferait dans une situation similaire. Et comme tant de détails ont été proposés, cela semble être une rumeur assez solide. Mais il faudra attendre le 25 mars 2022, date de sortie prévue de Doctor Strange et The Multiverse of Madness, pour savoir si c’est vrai.

Source: Cependant