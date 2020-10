Quelle citrouille! Chiquis Rivera s’exhibe dans son costume d’Halloween | Instagram

Chiquis Rivera s’est avérée être une femme en un seul morceau et, en train de divorcer de Lorenzo Méndez, elle a donné son meilleur côté à la vie en célébrant Halloween et en s’habillant comme une belle citrouille.

La célèbre fille de Jenni Rivera s’est vantée dans ses histoires Instagram qu’elle a transformé une belle citrouille pour une petite fête non-Halloween, où bien sûr, les enfants étaient les plus heureux.

Chiquis Rivera Il a zoomé sur son costume pour en partager les détails avec ses abonnés Instagram et la femme immobile de Lorenzo Méndez a montré que trop de caractérisation n’est pas nécessaire pour obtenir un joli costume.

La fille aînée de Jenni Rivera a utilisé un chemisier orange avec un visage de citrouille et un pantalon de couleur sombre, simulant sa tige, sur sa tête, elle a placé un bandeau qui disait “Boo”, pour rendre son costume plus amusant.

Snaks, décorations et autres détails faisant allusion à Halloween ont fait de cette réunion quelque chose de vraiment spécial. Chiquis Rivera n’a pas manqué une occasion de partager les détails et à quel point ils avaient.

L’interprète d’Anímate y verás a montré qu’elle avait tourné la page de sa relation avec Lorenzo Mendez Depuis qu’il a fait l’annonce de la fin de son mariage, il n’en a plus parlé sur les réseaux sociaux et a été chargé de se responsabiliser et de montrer sa force.

Le cœur lourd … il les a informés par ce médium que Lorenzo et moi avons décidé de nous séparer. C’était une décision réciproque et difficile, mais nécessaire, ainsi la célèbre chanteuse a donné la nouvelle, évidemment douloureuse dans ses propos.

Ce dont elle a parlé, c’est du piège qui lui a apparemment été tendu par M. Tempo, un homme d’affaires avec lequel elle a été surprise en train de s’embrasser. L’interprète n’a pas donné de détails, mais Chiquis Rivera a assuré qu’ils l’avaient mise en place.

Beaucoup disent que cet homme d’affaires a profité de la renommée de la fille de la Diva de la Banda pour sa propre promotion.

Sans parler davantage du sujet, M. Tempo a tenu une conférence de presse à cet effet.

Même Lorenzo Méndez a réagi aux événements et l’a accusé d’avoir nié avoir eu quoi que ce soit avec sa femme immobile et d’avoir fait les plus grandes choses avec sa conférence de presse.

Le lendemain de la diffusion des images, Chiquis Rivera a commencé son processus de divorce.

Ils assurent que la documentation de la chanteuse précise que la propriété dans laquelle ils vivaient et les meubles à l’intérieur lui appartiennent et qu’elle les a achetés avant de se marier, ainsi que trois véhicules, des montres Rolex, un bracelet Cartier et sa bague de fiançailles. Il souligne également qu’il y a eu un accord prénuptial pour qu’aucun d’eux ne reçoive le soutien de l’autre et que cela ne sera pas un problème puisqu’ils n’ont pas d’enfants en commun.

Ce qui a impressionné beaucoup, c’est que ce document spécifiait une ordonnance restrictive afin qu’ils ne puissent pas se rapprocher les uns des autres.

Peu de temps après, Lorenzo Méndez s’est rendu sur les lieux avec le même objectif, mais aucune documentation n’a été reçue puisque le processus avait commencé avec celui du chanteur.

Méndez a été interviewé par certains médias où il a indiqué qu’il continue d’aimer Chiquis Rivera et il a été vu assez attristé.

Il a souligné qu’il ne parlera pas en mal d’elle puisqu’elle est une dame et l’a rendu heureux, en plus qu’il ne dirait pas du mal de la personne avec qui il avait pensé passer toute sa vie. Il a partagé qu’il espérait juste que son ex tiendrait la promesse qu’il avait faite à sa fille de toujours être dans sa vie.