Dans le monde du divertissement, en particulier au cinéma et à la télévision, divers termes sont utilisés, certains en anglais. C’est le cas du teaser et du trailer, deux mots parfois utilisés de manière interchangeable, même s’ils ne sont pas corrects. D’autres fois, les explications sur ces termes ne sont pas entièrement claires ou sont contradictoires. Ici, nous allons essayer de connaître les concepts un peu plus en profondeur.

Lorsqu’un film, une série ou une nouvelle saison va sortir, il est courant pour les producteurs, les plateformes et les studios d’en sortir à la fois des bandes-annonces et des teasers. Les deux à des fins de publicité pour le produit en question. On dit parfois que la différence entre ces petites vidéos promotionnelles n’est que la longueur, mais ce n’est pas la seule.

Il est vrai qu’entre un teaser et une bande-annonce il y a une nette différence dans sa durée. De manière générale, un teaser peut durer entre 13 secondes et 1 minute. En cela, nous pouvons dire que, en effet, il est plus court qu’une bande-annonce, puisque ceux-ci durent en moyenne 1 à 2 minutes. Pour cette raison, les points suivants qui les différencient sont importants: son contenu et son heure de sortie.

Qu’est-ce qu’un «teaser» et qu’est-ce qu’une «bande-annonce»?

Teaser pour ‘Candyman’ (2020)

De manière générale, un teaser peut ou non parler de l’intrigue du film, de la série ou de la saison. Il y a même des teasers qui contiennent des images que nous ne voyons jamais sur les écrans. Parfois, le teaser ne révèle pas le casting, le réalisateur ou le showrunner, parfois ou sa date de sortie. Autrement dit, comme son nom l’indique, l’intention d’un teaser est de “tester” le projet.

D’un autre côté, il est très courant que les teasers soient publiés avant même la fin du film, de la série ou de la saison. Certaines campagnes marketing démarrent bien plus tôt et même le lancement d’une première image suscite de grandes attentes. Un teaser sera généralement publié plusieurs mois avant la fin de la production et les écrans. Au lieu de cela, les remorques ont d’autres objectifs.

Les bandes-annonces, dont nous avons déjà vu qu’elles durent en moyenne plus longtemps que les teasers, contiennent beaucoup plus de détails que ce que nous verrons à l’écran. De plus, il est très courant de dire ce qui est promu, c’est-à-dire son histoire, ses personnages, le genre auquel il appartient et d’autres détails qui aident à «vendre» les productions. Les bandes-annonces sont souvent diffusées lorsque des films, des séries ou des saisons ont déjà été réalisés. Comme on le voit, c’est une grande différence entre le teaser et la bande-annonce.

Comptez dans la mesure exacte

La tradition des bandes-annonces et des teasers a beaucoup d’histoire derrière elle. Bien qu’il n’y ait pas de consensus général, Nils Granlund, un producteur de Broadway, est crédité d’avoir inventé la bande-annonce dans la plupart des sources. On raconte que c’est en 1913 qu’il réalise un court métrage pour promouvoir les performances de la pièce The Pleasure Seekers. Et que plus tard, en 1914, il utilisera cette technique promotionnelle pour un film de Charles Chaplin qu’il projettera dans l’un de ses cinémas.

On peut dire que, depuis, le reste appartient à l’histoire. Aujourd’hui, les remorques génèrent de grandes attentes et leur lancement est tout un événement. Nous avons même vu des teasers promouvoir la première des bandes-annonces. En revanche, ces matériaux sont devenus de véritables matériaux d’analyse, notamment ceux des bandes à succès et des grandes séries de studios et de plateformes.

Nous en savons maintenant un peu plus sur les différences entre un teaser et une bande-annonce. On peut dire que là où ils convergent, c’est dans leur sens promotionnel et dans les attentes qu’ils suscitent. Un avant-goût ou un “avant-goût” de ce qui est à venir attire sans aucun doute l’attention du public. La preuve en est que depuis l’utilisation de la première bande-annonce, son efficacité n’a pas été surpassée par une autre stratégie promotionnelle. Au point que nous pouvons le désigner comme une sorte de sous-genre, car il y a sans aucun doute des bandes-annonces extraordinaires et certaines deviennent même plus intéressantes que les films et séries dont elles font la publicité.

L’article Quelle est la différence entre «teaser» et «trailer»? Il a été publié dans Explica.co.