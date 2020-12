Gal Gadot est devenue célèbre avec son rôle de super-héros titulaire dans Wonder Woman en 2017, dont la suite, Wonder Woman 1984, est arrivée sur HBO Max cette semaine. Les rôles dans ces superproductions de haut niveau rapportent généralement un salaire proportionnellement élevé, et en 2020, Forbes a classé Gadot au 3ème rang sur sa liste des 10 actrices les mieux payées au monde, rapportant que la femme de 35 ans a remporté 31,5 $. million.

Après avoir gagné 300 000 $ pour Wonder Woman, Vanity Fair rapporte que Gadot a été en mesure de tirer parti du succès de Wonder Woman pour remporter un salaire plus élevé pour sa suite, gagnant 10 millions de dollars pour Wonder Woman 1984. Alors que son pouvoir de star continue de croître, le L’ancienne instructeur de combat de l’armée israélienne a également été en mesure de demander un salaire plus élevé pour d’autres projets, et Forbes partage qu’elle a reçu 20 millions de dollars pour le prochain thriller Netflix Red Notice.

Gadot a été couronnée Miss Israël en 2004 à l’âge de 18 ans avant de servir deux ans dans les forces de défense israéliennes en tant que soldat. Elle est ensuite allée à l’université en Israël tout en travaillant sur sa carrière de mannequin et d’actrice, marquant son premier rôle dans un film international dans Fast & Furious en 2009. Elle est apparue dans plusieurs tranches de la franchise à succès avant de marquer son rôle de Diana Prince / Wonder Woman dans les films DC Extended Universe, à commencer par Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016.

Luxatic rapporte que Gadot a gagné 20000 $ pour sa première apparition dans la franchise Fast & Furious, bien qu’elle ait probablement pu gagner plus pour les deux films Fast ultérieurs dans lesquels elle était, respectivement les cinquième et sixième tranches de la série. en 2010, elle a joué dans Date Night et Knight and Day, qui auraient rapporté 100 000 dollars supplémentaires. Elle a continué à gagner plus d’argent aux États-Unis, où elle a remporté 346000 dollars pour Triple Nine en 2016, et en Israël, où elle a été payée 316000 dollars pour le film de 2014 Kicking Out Shoshana.

En plus de sa carrière d’actrice, Gadot a continué à jouer le rôle de mannequin et a signé de nombreux accords d’approbation avec des marques comme Revlon, Gucci, Jaguar, Smartwater et plus encore.

“Il n’y a pas de raccourcis et il n’y a pas de moyens faciles et il n’y a pas de repas gratuits. Vous devez travailler dur pour profiter des bons résultats”, a récemment déclaré l’actrice à Entertainment Tonight.

«Parfois, je vois des enfants ou des adolescents que tout ce qu’ils veulent, c’est être célèbre, mais c’est absurde», a-t-elle poursuivi. «Tu dois faire quelque chose de réel, qui te comblera et te fera sentir précieux et qui gardera ton esprit et ton cerveau stimulés. Il n’y a pas de secret. Le secret est qu’il n’y a pas de secret. Pour faire quelque chose de grand, travailler dur pour cela. “