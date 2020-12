Wonder Woman 1984 est maintenant disponible dans les salles et en streaming sur HBO Max pendant un mois, et les fans peuvent voir Chris Pine revenir en action. Et tandis que les fans se demandent comment le personnage de Pine est de retour après ce qui lui est arrivé dans Wonder Woman, Pine continue son ascension à Hollywood. Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Pine est fixée à 30 millions de dollars. L’acteur de 40 ans travaille à Hollywood depuis 2003 mais a acquis une reconnaissance mondiale pour son rôle de James T. Kirk dans le film Star Trek de 2009.

“Le rôle a transformé le jeune acteur en un acteur hollywoodien”, a déclaré la biographie sur Celebrity Net Worth. “Les autres rôles de film notables incluent Horrible Bosses 2 (2014), Jack Ryan: Shadow Recruit (2014) et Wonder Woman (2017). On ne sait pas combien Pine a fait pour son rôle dans Wonder Woman 1984, mais The Hollywood Reporter a déclaré que Pine a gagné 5 millions de dollars pour son rôle dans le film de 2012 This Means War, qui met également en vedette Tom Hardy et Reese Witherspoon. Il est probable que Pine ait fait un peu plus que cela pour Wonder Woman 1984.

“Eh bien, le premier film est évidemment très bien Diana étant un poisson hors de l’eau, puis celui-ci est amusant pour le public car c’est un changement total de cette dynamique”, a déclaré Pine dans une interview avec . en parlant de son rôle. dans la nouvelle Wonder Woman 1984. “Donc, il est beaucoup moins du réaliste blasé de la guerre, le” pro de la guerre “qu’il est dans le premier. Celui-ci est juste en quelque sorte,” garçon transpercé par l’émerveillement de cet incroyable, ère incroyable de sophistication. ‘”

Pine a également expliqué comment la décision avait été prise de ramener son personnage. «J’adore Patty, et j’aime Gal, et je travaille sur ce film. Je pense que c’est romantique et démodé de la meilleure façon, et simple de la meilleure façon, et ne réinvente pas la roue de la meilleure façon façon », expliqua Pine. “C’est juste une bonne histoire à l’ancienne.” Les fans verront bientôt plus de Pine. Il devrait jouer dans le film Violence of Action avec Ben Foster et Gillan Jacobs. Il devrait également jouer dans le film Don’t Worry Darling avec Florence Pugh et Olivia Wilde, qui est également la réalisatrice.