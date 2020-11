Al Roker est l’une des stars les plus appréciées de la télévision de jour, couvrant une carrière de plus de quatre décennies. Tournant vers le statut de nom familier en 1996, Roker a décroché un spot météo en semaine sur TODAY Show de NBC en tant que météorologue de l’émission de nouvelles du matin et, naturellement, le reste appartient à l’histoire. Avec son statut de star du réseau, bien sûr, il y a beaucoup d’argent à la banque pour le joueur de 66 ans. Selon Celebrity Net Worth, Roker a une valeur nette de 70 millions de dollars et un salaire dont les fans ne peuvent que rêver.

Selon le site Web, Roker remporte 10 millions de dollars par an, son dernier contrat de cinq ans négociant un accord de 50 millions de dollars qui comprend une couverture à la fois de l’émission matinale de NBC, y compris la 3rd Hour of TODAY et The Weather Channel. Showbiz Cheat Sheet spécule également que la bosse de Roker dans un chèque de paie pourrait également être due au départ de certains des collègues ancres du réseau, y compris Matt Lauer en 2017 et le départ de Megyn Kelly l’année suivante.

Roker n’est pas seulement apparu sur le TODAY Show, son authenticité bien-aimée a trouvé l’ancre apparaissant sur tout, des émissions aux heures de grande écoute aux films, y compris en se présentant sur Will & Grace, 30 Rock, des films comme Sharknado et la version 2016 de Ghostbusters; en plus d’exercer ses talents vocaux pour des films d’animation comme, Cloudy with a Chance of Meatballs et les suites, Kung Fu Panda 3 et Madagascar 2.

Le père de trois enfants et mari de la journaliste d’ABC News, Deborah Roberts, a également réalisé d’importants investissements immobiliers en 2000, vendant sa coopérative d’avant-guerre sur East 68th Street à New York pour plus de 1,5 million de dollars. Roker et Roberts ont par la suite acheté une pierre brune de Manhattan de 3,25 millions de dollars de cinq étages, achevant quelques rénovations après l’achat de leur nouvelle maison, avec une cuisine spacieuse, car le météorologue adoré aime cuisiner. Ses voisins comprennent l’ancien présentateur de NBC, Katie Couric. De plus, Roker et sa femme possèdent également une maison à Hudson Valley – un endroit que les fans ont vu tout au long de la pandémie de coronavirus alors qu’il y tournait des épisodes de la série de nouvelles de jour.

Le vendredi 6 novembre, Roker a annoncé via l’émission matinale NBC qu’il prendrait une pause de TODAY à la lumière d’un diagnostic de cancer de la prostate. Il a en outre déclaré qu’il subirait une intervention chirurgicale pour se faire enlever la prostate. Le météorologue et co-animateur a déclaré qu’il souhaitait révéler publiquement son diagnostic pour sensibiliser le public au fait que 1 homme noir sur 7 et 1 homme sur 9 en général auront un diagnostic similaire au cours de leur vie.

“Je ne veux pas que les gens pensent, ‘Oh, pauvre Al,’ tu sais parce que je vais être bien,” assura Roker. Il subira une intervention chirurgicale au cours de la deuxième semaine de novembre au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, où le Dr Vincent Laudone effectuera la procédure. Laudone a déclaré vendredi AUJOURD’HUI: “Heureusement, son cancer semble quelque peu limité ou confiné à la prostate, mais parce qu’il est plus agressif, nous voulions le traiter, et après discussion sur toutes les différentes options – chirurgie, radiothérapie, thérapie focale – nous nous sommes installés lors du retrait de la prostate. “