TODAY Show ancre et Today With Hoda & Jenna hôte, Jenna Bush Hager est l’une des animatrices les plus appréciées des programmes de jour populaires et l’exposition a certainement contribué à augmenter sa valeur nette globale. Hager – la fille de l’ancien président américain George W. Bush et de la première dame Laura Bush – a commencé sa vie professionnelle au début des années 2000 comme aide-enseignante à l’Elsie Whitlow Stokes Community Freedom Public Charter School à Washington, DC. congé en 2006 pour participer à un stage pour le Département des politiques éducatives de l’UNICEF en Amérique latine.

En 2009, Hager a rejoint le personnel de TODAY Show en tant que correspondant qui a contribué environ une fois par mois. Elle a finalement travaillé jusqu’à la co-présentatrice de la série, animant désormais Today With Hoda & Jenna pendant la quatrième heure aux côtés de Hoda Kotb, après la sortie de Kathie Lee Gifford. Selon Closer Weekly, le salaire de Hager, 36 ans, est actuellement de 4 millions de dollars par an et sa valeur nette est d’environ 10 millions de dollars.

À l’époque où elle a rejoint l’émission TODAY pour la première fois, Hager a expliqué ce que l’opportunité signifiait pour elle. “Ce n’était pas quelque chose que j’avais toujours rêvé de faire. Mais je pense que l’une des choses les plus importantes dans la vie est d’avoir l’esprit ouvert et d’être ouvert au changement.”

«J’espère me concentrer sur ce qui me passionne parce que je pense que je ferais le meilleur travail pour eux: l’éducation, l’éducation urbaine, les problèmes des femmes et des enfants et l’alphabétisation», a-t-elle ajouté.

«J’adore raconter les histoires des gens», a déclaré Hager plus tard dans une interview en 2018. «Je pense que c’est un honneur d’interviewer les gens et d’écouter ce qu’ils ont à dire et de décrire de manière authentique ce que font les gens, donc neuf ans plus tard, je travaille pour eux [Today]. Et j’aime mon travail. Je pense que c’est un privilège. “

En plus de sa position d’ancrage, Hager est également un auteur publié, ainsi qu’une épouse et une mère aimantes. Elle a récemment donné naissance à son troisième enfant, prenant un congé de maternité de l’émission Today pour passer du temps avec sa famille et son nouveau bébé.

Dans un post Instagram annonçant la naissance de l’enfant en août dernier, Hager a écrit: “Bienvenue dans le monde, mon chéri Henry Harold ‘Hal’ Hager! Hal est venu au monde le vendredi 2 août 2019 à 9h02 et notre vie n’a jamais été aussi douce . ”

Jenna Bush Hager peut être vue en semaine à 10 h HE sur NBC. Pour en savoir plus sur Jenna, le TODAY Show et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!