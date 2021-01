Après que le président Donald Trump a finalement signé le plan de secours économique de 900 milliards de dollars contre le coronavirus le 27 décembre, les Américains ont commencé à recevoir le paiement d’impact économique, ou chèque de relance, déposé sur leurs comptes bancaires par l’IRS et le département du Trésor. Ce n’était que 600 dollars, bien moins que les 2000 dollars demandés par Trump. La Chambre des représentants dirigée par les démocrates a rapidement adopté un projet de loi lundi pour envoyer 2000 dollars aux Américains, mais il a été annulé par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, vendredi. En plus d’être la moitié de la taille du premier test de stimulation du coronavirus, il y a peu de détails qui s’écartent de la loi CARES EIP envoyée au printemps dernier.

Presque tous les Américains adultes qui paient des impôts étaient admissibles au paiement de 600 $, ainsi que chaque personne à charge soutenue par le contribuable. Cela signifie qu’une famille de quatre personnes pourrait recevoir un maximum de 2 400 $, souligne The Oklahoman. Les Américains dont le revenu brut ajusté pour 2019 était supérieur à 75000 $ ne seront pas éligibles au paiement intégral, tout comme avec le CARES Act EIP. Un chef de ménage qui gagnait plus de 112 500 $ et un couple marié qui déclarait conjointement un revenu de 150 000 $ ou plus ne sont pas non plus éligibles. L’AARP estime que les personnes qui gagnent 87 000 $ ou plus, les couples qui gagnent plus de 174 000 $ et les chefs de ménage qui sevrent plus de 124 000 $ pourraient ne pas recevoir de paiement du tout.

Le nouveau programme EIP corrige également l’une des failles majeures du programme de la loi CARES. Lors du premier tour, les couples qui ont déclaré des impôts conjointement n’étaient pas éligibles à un paiement si l’un des conjoints n’avait pas de numéro de sécurité sociale. Cette fois, un couple dans cette situation recevra toujours un paiement s’il satisfait aux autres critères d’admissibilité. Un enfant sera également éligible au paiement même si l’un de ses parents n’a pas de numéro de sécurité sociale.

Tout comme la première fois, les Américains qui ont précédemment fourni à l’IRS des informations bancaires recevront le paiement sous forme de dépôt direct. Certains Américains qui reçoivent leurs paiements de cette manière peuvent déjà avoir les leurs. Si l’IRS ne dispose d’aucune information bancaire pour un contribuable, les paiements seront envoyés sous forme de chèque papier ou de carte de débit par la poste. Le mode de paiement par carte de débit a été introduit tardivement lors du premier paiement par chèque, et plus d’informations sur la façon d’utiliser la carte sont disponibles sur EIPCard.com.

En mai 2020, l’IRS a expliqué que les paiements de relance ne sont pas considérés comme un revenu imposable et que les Américains ne devront pas d’impôt sur ceux-ci. “Le paiement ne réduira pas le remboursement d’un contribuable ou n’augmentera pas le montant qu’il doit lorsqu’il produira sa déclaration de revenus 2020 l’année prochaine”, expliquait l’IRS à l’époque. «Un paiement n’affectera pas non plus le revenu aux fins de la détermination de l’admissibilité aux programmes d’aide ou de prestations du gouvernement fédéral.»

Les bénéficiaires de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de sécurité supplémentaire, les bénéficiaires de la Commission de retraite des chemins de fer et les bénéficiaires de l’administration des anciens combattants ont dû attendre des mois pour recevoir leurs chèques de relance la première fois. Ces groupes n’ont pas à produire de déclarations de revenus. Heureusement, cette fois, ils n’auront pas à attendre si longtemps, a déclaré la sénatrice Maggie Hassan à CBS News. “Je suis particulièrement heureux que le texte final du paquet de secours inclue mon projet de loi bipartisan pour garantir que les bénéficiaires de la sécurité sociale, du revenu de sécurité supplémentaire et de certaines prestations VA recevront automatiquement ces paiements”, a expliqué Hassan.