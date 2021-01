Anastasia “Anna” Kolcheck a été un facteur mystérieux dans NCIS: Los Angeles depuis qu’elle a été introduite pour la première fois dans la saison 6, provoquant beaucoup de frustration pour l’agent G. Callen. Les deux ont eu une relation récurrente et récurrente pendant des années, et cela aurait dû aboutir à une proposition dans l’épisode du 17 janvier. Cependant, comme d’habitude pour Anna, elle était introuvable, laissant Callen choquée et déçue.

Au début de “A Fait Accompli”, Callen (Chris O’Donnell) était tout à fait prêt à proposer le mariage à Anna (Bar Paly). Il s’est rendu dans un motel où elle séjournait alors qu’elle participait au projet «Rebuild US» pour aider les personnes touchées par les incendies de forêt et la pandémie de coronavirus. Cependant, quand il est arrivé au motel, la personne derrière la réception a dit que le motel était complètement vide. La personne n’avait aucune idée de ce qu’était «Rebuild US». Ce fut un coup dur pour Callen.

(Photo: CBS)

Chaque fois qu’Anna se présente, elle semble toujours causer des problèmes à l’équipe NCIS: LA. Elle est née à Moscou mais a grandi dans l’Illinois. Elle est entrée dans l’application de la loi en tant que membre du service de police de Chicago, mais est ensuite partie travailler dans le secteur privé, principalement pour des entreprises russes. Malgré son passé louche, elle a interviewé pour un emploi au Département de l’alcool, du tabac et des armes à feu (ATF) et a souvent remplacé Kensi (Daniela Ruah) dans la saison 8. Dans la saison 10, Anna s’est échappée de prison avec sa camarade de cellule, Katya ( Eve Harlow), qui a été découvert plus tard comme une espionne russe, note TVInsider.

La saison 12 n’a pas suivi le scénario impliquant Katya. Anna a fait effacer son dossier pour que AUSA Allan Williams (Almi Ballard) puisse la suivre car ils espéraient que Katya contacterait Anna. Notamment, Callen ne sait toujours pas à ce sujet. “Cela va être une énorme complication”, a déclaré l’an dernier le producteur exécutif Frank Military à TVInsider à propos de la situation de Katya. “Anna et Callen seront en danger l’année prochaine.”

Une autre raison possible pour Anna de fuir à nouveau sans le dire à Callen est une mission mystérieuse pour le NCIS ou d’autres agences gouvernementales. Cela pourrait même être lié à une mission impliquant des Russes capturés lors de la première de la saison 12. Daniela Ruah a également déclaré à TVInsider que c’était un complot que la série allait reprendre. «Il y a des personnages qui reviendront à un moment donné», dit-elle. “Toute cette histoire dans le premier épisode sur les Russes que l’on a fait défection et ensuite nous avons capturé deux Russes qui étaient dans l’avion, qu’ils ont ensuite fait exploser, nous verrons un peu une suite de cette histoire, donc ces personnages vont être de retour. [And] nous en verrons [other] les gens que le public connaît. “

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres raisons mystérieuses qu’Anna pourrait avoir pour courir avant d’en parler à Callen. Une personne mystérieuse de son passé pourrait être sur sa queue. Hetty (Linda Hunt) est également dans un endroit inconnu, et elle aurait pu recruter Anna pour l’aider. Les fans devront vérifier les nouveaux épisodes de NCIS: Los Angeles dimanche à 20 h HE sur CBS.