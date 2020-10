La nuit d’Halloween approche à grands pas et si vous prévoyez de la passer à l’intérieur, nous avons des détails sur les émissions de télévision et les films que vous regardez ce 31 octobre. Avec une véritable pandémie virale toujours en cours, tout comme quelque chose d’un film d’horreur, beaucoup de gens peuvent choisir d’avoir un Halloween tout à fait à la maison. Heureusement, de nombreux réseaux de télévision ont rempli leur programmation de sensations fortes, de frissons et de quelques rires pour la soirée.

À 18 h HE, BET diffusera When the Bough Breaks, un thriller psychologique de 2016 mettant en vedette Morris Chestnut, Regina Hall, Theo Rossi et Jaz Sinclair. Après cela, à 20 heures, Acrimonie sera diffusée sur le réseau. Un autre thriller psychologique intense, ce film a été produit, écrit et réalisé par Tyler Perry, et met en vedette Taraji P. Henson, Lyriq Bent et Crystle Stewart.

Si quelque chose d’un peu plus léger et humoristique est votre vitesse, le Paramount Network diffusera la comédie de mystère du meurtre classique Clue à 18 h, puis The Rocky Horror Picture Show à 20 h 15 Faites défiler vers le bas pour voir plus d’offres télévisées pour Halloween 2020 , adapté de TV Guide. (Veuillez noter: toutes les heures de vol sont le fuseau horaire de l’Est.)

FX, FXM, FXX

FX: Venom – 16h30, Un endroit calme – 19h

FXM: Chair de poule – 15h50, Chair de poule 2 – 17h45

FXX: Marathon Les Simpsons Treehouse of Horror

AMC / Cinemax / Starz

AMC: Marathon de films d’Halloween, toute la journée

Cinemax: Le dernier exorcisme – 17h30, The Watch – 19h

Starz: Zombieland: Double Tap – 19h25, Massacre à la tronçonneuse au Texas – 21h08

Disney XD / forme libre

Disney XD: Marathon Walk the Prank – commence à 18 h

Forme libre: La famille Addams – 16h10, Les valeurs de la famille Addams – 18h15

E! / Réseau de films à vie

E!: Le diable s’habille en Prada – 18 h

Réseau de films à vie: Un tueur chez moi – 17 h, pas de bonne action – 19 h

IFC / MTV / REELZ

IFC: Marathon des films Chucky – commence à 14 h

MTV: La saga Twilight – commence à 14h05

REELZ: Shark Terror: The Real Jaws – 17h, Croc Terror: Man-Eating Monster – 19h

Encore / SYFY / TCM

Bis: Christine – 19 h

SYFY: Marathon des films Harry Potter, toute la journée

TCM: The Haunting – 17h, Dr Strangelove – 19h

