Après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé qu’une nouvelle souche du virus avait été découverte lundi, le professeur Chris Whitty a confirmé samedi qu’elle pouvait se propager «plus rapidement».

Il a déclaré: «Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension. Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

Pendant ce temps, le directeur de Wellcome Trust, Sir Jeremy Farrar, s’est dit préoccupé par la nouvelle souche. «La nouvelle souche de Covid-19 est inquiétante et véritable source de préoccupation et plus de prudence.

“La recherche est en cours pour mieux comprendre, mais il est essentiel d’agir de toute urgence. Il n’y a aucune partie du Royaume-Uni et du monde qui ne devrait pas être concernée. Comme dans de nombreux pays, la situation est fragile.”

Que signifient les nouvelles restrictions pour Noël?

Le Premier ministre a annoncé que les zones entrant dans le Tier 4, comme Londres, ne pourront plus mélanger les ménages pour Noël.

Aux niveaux 1 à 3 en Angleterre, les règles permettant à un maximum de trois ménages de se mélanger seront limitées au jour de Noël uniquement.

Le premier ministre a déclaré: «Je sais à quel point les gens investissent en émotion en cette période de l’année et à quel point il est important, par exemple, que les grands-parents voient leurs petits-enfants, que les familles soient ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant.

«Mais nous avons dit tout au long de cette pandémie que nous devons et nous serons guidés par la science.

«Lorsque la science change, nous devons changer notre réponse.»

Qu’est-ce que le niveau 4?

Le niveau 4 est des restrictions plus strictes imposées à Londres et dans le sud-est pour essayer de ralentir la propagation d’une nouvelle variante du coronavirus.

Le coronavirus frappe le Royaume-Uni – En images

Un pont de Westminster désert

Pennsylvanie

Un homme portant un masque facial ou une couverture en raison de la pandémie de COVID-19, passe devant des clients assis devant un restaurant

. via .

Boris Johnson s’adresse à la nation sur le verrouillage du coronavirus

Andrew Parsons

Les coureurs passent des découpes en carton de la reine Elizabeth II et du prince William lors du marathon de Londres à Londres

AP

Un escalator vide à la station de métro Charing Coss London Underground

Jeremy Selwyn

Les bilboards électroniques affichent un message avertissant les gens de rester à la maison à Sheffield

Pennsylvanie

Un panneau est affiché dans la fenêtre d’un immeuble de logements étudiants suite à l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Mancheste

.

Des gens participent à un rassemblement “ Nous ne consentons pas ” à Trafalgar Square, organisé par Stop New Normal, pour protester contre les restrictions relatives aux coronavirus, à Londo

AP

Les gens chantent et dansent à Leicester Square la veille du couvre-feu de 22 heures

.

Des coeurs peints par une équipe d’artistes d’Upfest sont vus dans l’herbe à Queen Square, à la suite de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) à Bristol

.

Graffiti dit “ bonne chance et restez en sécurité ”, alors que le nombre de cas de maladie à coronavirus (COVID-19) augmente dans le monde, sous un pont à Londres

.

Un signe est photographié à Soho, au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Londres

.

Le Premier ministre Boris Johnson fait des gestes lors d’un briefing sur les coronavirus à Downing Street, Londres

AP

La police anti-émeute fait face à des manifestants qui ont pris part à un rassemblement “ Nous ne consentons pas ” à Trafalgar Square, organisé par Stop New Normal, pour protester contre les restrictions de coronavirus à Londres

AP

Une personne passe devant des affiches avec un message d’espoir, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit à Manchester

REUTERS

Une image de la reine avec des citations de son émission au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en rapport avec l’épidémie de coronavirus est affichée sur des lumières dans Piccadilly Circus de Londres

Pennsylvanie

Des véhicules militaires traversent le pont de Westminster après que des membres de la 101 Brigade logistique ont livré un lot de masques médicaux à l’hôpital St Thomas

.

Durdle Door dans le Dorset

.

Capitaine Tom Moore

via .

Mia, 8 ans, et Jack, 5 ans, participent à “PE with Joe”, une séance d’entraînement quotidienne en direct avec Joe Wicks sur Youtube pour aider les enfants à rester en forme qui doivent rester à l’intérieur en raison de l’épidémie de coronavirus

Pennsylvanie

Un travailleur du NHS réagit à l’hôpital de Chelsea et de Westminster pendant la campagne Clap for our Carers à l’appui du NHS

.

Des chèvres qui ont envahi les rues désertes de Llandudno

@AndrewStuart via PA

Restaurant Novikov à Londres avec ses volets baissés alors que le restaurant est fermé

Paysages de Londres: Hyde Park et la Serpentine, au centre de Londres.

Matt Writtle

Un vendeur de journaux du centre-ville de Manchester offre des rouleaux de papier toilette gratuits avec chaque papier acheté alors que les magasins manquent de fournitures en raison des craintes liées à la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Theo Clay regarde par sa fenêtre à côté de sa photo dessinée à la main d’un arc-en-ciel à Liverpool, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Un jeune homme coupe les cheveux d’un autre homme au-dessus d’un coiffeur fermé à Oxford

.

Vue générale du nouvel hôpital NHS Nightingale, construit pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Londres

via .

Jason Baird est vu habillé en Spiderman lors de son exercice quotidien pour remonter le moral des enfants locaux à Stockport, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Une femme portant un masque facial passe devant le palais de Buckingham

.

Un homme tient un téléphone portable affichant un message d’alerte envoyé par le gouvernement pour avertir que de nouvelles règles sont en vigueur au Royaume-Uni et que les gens doivent rester chez eux

Pennsylvanie

Personnel médical du service Covid-19 de l’hôpital Neath Port Talbot, au Pays de Galles, alors que les services de santé poursuivent leur réponse à l’épidémie de coronavirus.

Pennsylvanie

Le Premier ministre Boris Johnson participe à une réunion virtuelle du Cabinet avec sa haute équipe de ministres

Pennsylvanie

Un client passe devant des étagères vides dans un magasin Lidl à Wallington. Après des vagues «d’achats de panique» qui ont débarrassé les rayons des supermarchés d’articles comme le papier hygiénique et les produits de nettoyage, les magasins du Royaume-Uni ont introduit des limites sur les achats pendant la pandémie COVID-19. Certains ont également créé des créneaux horaires spéciaux pour les personnes âgées et autres acheteurs vulnérables au nouveau coronavirus.

.

Les gens sur un train de métro très fréquenté à Londres aux heures de pointe

Pennsylvanie

Mia, 8 ans et son frère Jack, 5 ans d’Essex, poursuivent leurs travaux scolaires à la maison, après avoir été renvoyés chez eux en raison du coronavirus

Pennsylvanie

Les enfants peignent l’œuvre d’art “ Chase the rainbows ” et surgissent dans les fenêtres à travers le pays

.

Distanciation sociale à Primrose Hill

Jeremy Selwyn

Une vue générale d’une porte verrouillée à Anfield, Liverpool alors que la Premier League a été suspendue

Pennsylvanie

Les sans-abri à Londres

. via .

Une œuvre d’art de l’artiste, connue sous le nom de Rebel Bear, est apparue sur un mur de Bank Street à Glasgow. Le nouvel ajout au street art de Glasgow capte la crise mondiale du coronavirus. La pièce représente une femme et un homme qui se reculent pour s’embrasser

Pennsylvanie

La reine quitte le palais de Buckingham, à Londres, pour que le château de Windsor se distancie socialement au milieu de la pandémie de coronavirus

Pennsylvanie

Une vue générale sur Grey Street, Newcastle alors que les cas de coronavirus augmentent dans le monde

.

Matt Raw, un ressortissant britannique revenu de la ville de Wuhan, en Chine, touchée par le coronavirus, quitte la quaratine à l’hôpital Arrowe Park dans le Merseyside

Pennsylvanie

Le médecin en chef britannique Chris Whitty (à gauche) et le conseiller scientifique en chef Patrick Vallance regardent le Premier ministre britannique Boris Johnson faire des gestes lors d’une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19) au 10 Downing Street

.

Les terminaux de validation des billets à l’arrêt de tramway de Princes Street à Édimbourg sont nettoyés à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Pennsylvanie

Portes de l’école verrouillées à la Rockcliffe First School à Whitley Bay, Tyne and Wear

Pennsylvanie

Un panneau dans un supermarché Sainsbury’s informe les clients que des limites ont été fixées pour un petit nombre de produits alors que le nombre de cas de coronavirus (COVID-19) augmente dans le monde

.

Jawad Javed livre des kits de protection contre les coronavirus que lui et sa femme ont mis en place aux personnes vulnérables de leur communauté de Stenhousemuir, entre Glasgow et Édimbourg

. via .

Un panneau annonçant un livre intitulé “Comment allons-nous survivre sur Terre?”

.

Un homme qui semble être sans-abri dormant avec un masque aujourd’hui à Victoria

Jeremy Selwyn

Un piéton passe devant un graffiti qui dit “Les maladies sont dans la ville” à Édimbourg

. via .

Le personnel du Lyric Theatre de Londres informe les clients, alors qu’il ferme ses portes

Pennsylvanie

Un pont George IV calme à Édimbourg

Pennsylvanie

Un British Museum plus silencieux que d’habitude

.

Un coureur assiste à Cheltenham dans un masque à la mode

SplashNews.com

Un banlieusard porte un masque facial à la gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Un restaurant vide dans le centre commercial Bull Ring

.

Un Trafalgar Square déserte à Londres

Pennsylvanie

Les passagers déterminés à éviter le coronavirus avant de quitter le Royaume-Uni arrivent à l’aéroport de Gatwick

.

Les zones touchées sont toutes les zones actuelles de niveau 3 dans le sud-est, y compris Londres, Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey à l’exclusion de Waverley, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings, et les zones de l’est de l’Angleterre, y compris Bedford, le centre de Bedford, Milton Keynes , Luton, Peterborough, Hertfordshire, Essex à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring.

Les règles seront révisées dans deux semaines, le 30 décembre dans le cadre d’un examen plus large de toutes les restrictions.

Un message de «rester à la maison» dans la loi, à l’exception d’exemptions limitées telles que le travail, l’éducation, les soins de santé, la garde d’enfants et l’exercice.

Les gens seront avisés de ne pas entrer dans les zones de niveau 4 et les résidents de niveau 4 ne doivent pas passer la nuit loin de chez eux.

Le mélange des ménages sera limité à une personne pouvant rencontrer une autre personne dans un espace public extérieur, avec des exemptions pour les bulles de soutien et pour les bulles de garde d’enfants et pour les enfants dont les parents se sont séparés.

en relation

Pour les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, les personnes qui ont protégé dans le passé, les directives de novembre seront réimposées, qui disent en gros que ces personnes ne devraient pas aller travailler, limiter le temps à l’extérieur de la maison et faire de l’exercice à l’extérieur à des heures moins chargées.

Les personnes qui ne sont actuellement pas chez elles au niveau 4 pourront rentrer.

Les magasins non essentiels devront fermer, effectivement à partir de la fermeture des bureaux samedi, tout comme les loisirs intérieurs tels que les gymnases, les divertissements intérieurs, y compris les cinémas, les pistes de bowling et les casinos, et le secteur des soins personnels, y compris les coiffeurs et les barres à ongles.

Les personnes ne sont pas autorisées à voyager à l’étranger en vacances dans les zones de niveau 4.

Le sport de plein air pourra continuer et il n’y aura aucune restriction sur l’exercice.