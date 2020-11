UNE

après un week-end de spéculation, le Premier ministre a fait sa déclaration aux Communes, dans l’intention de clarifier la stratégie d’hiver de Covid pour l’Angleterre à la sortie du lock-out le mardi 2 décembre.

Dans sa déclaration, Boris Johnson a déclaré: «Pour la première fois depuis que ce misérable virus a pris racine, nous pouvons voir un moyen de sortir de cette pandémie.

«Nous savons dans nos cœurs que nous réussirons.»

Les gens pourront désormais se rencontrer en plein air – sous réserve de la règle du six – et des magasins non essentiels, des gymnases, des installations de loisirs et des coiffeurs pourront désormais ouvrir. Les mariages seront également autorisés. Le titre de l’hospitalité est que les restaurants, pubs et bars seront en grande partie autorisés à rouvrir pour le dîner sur place, mais fonctionneront selon un nouveau système de niveaux beaucoup plus strict que le précédent. «Nos niveaux doivent être renforcés», a déclaré Johnson, avertissant que plus de zones seraient placées dans des niveaux plus élevés qu’auparavant.

Les niveaux de chaque zone seront annoncés ce jeudi 26 novembre, donnant aux chefs de restaurant et de pub un préavis de quelques jours seulement pour se préparer à l’ouverture.

Surtout pour l’hospitalité, Johnson a spécifiquement mentionné que:

Dans les niveaux 1 et 2, les dernières commandes seront désormais à 22 h, avec l’heure de fermeture de tous les restaurants, pubs et bars à 23 h; au niveau 2, l’alcool ne peut être servi qu’avec un repas copieux; au niveau 3, toutes les entreprises d’accueil auront à fermer complètement pour le dîner sur place, bien que la livraison et les plats à emporter soient toujours autorisés.

L’annonce a largement confirmé tout ce qui était paru dans la presse ce week-end. Le Standard a rapporté ce matin que Londres est le plus susceptible d’ouvrir sous le niveau 2, bien que cela ressemble plus au niveau 3. Cela signifierait que pour les nombreux pubs «humides» de la ville – ceux qui ne négocient que des boissons – devront rester fermé.

Vous trouverez ci-dessous les règles qui devraient être en vigueur à partir du 2 décembre.

Règles de niveau 1 pour l’hospitalité

Tous les restaurants, pubs et bars peuvent rouvrir. Service de table uniquement. La règle de six devrait s’appliquer. Les dernières commandes seront à 22h, mais l’heure de fermeture sera 23h.

Règles de niveau 2 pour l’hospitalité

Les pubs et les bars doivent fermer, sauf s’ils fonctionnent comme des restaurants. Les établissements hôteliers ne peuvent servir que de l’alcool avec des «repas copieux». Les dernières commandes auront lieu à 22 h, mais l’heure de fermeture sera 23 h. Aucun mélange de ménages à l’intérieur, à l’exception des bulles de soutien. Règle de six pour l’extérieur.

Règles de niveau 3 pour l’hospitalité

Tous les lieux d’accueil sont fermés, à l’exception des ventes à emporter, au volant ou en livraison.