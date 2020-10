Quelque chose a-t-il été fait?, Chiquis Rivera est confondu avec Thalía sur Instagram | Instagram

Se pourrait-il que Chiquis Rivera ait fait un “arrangement”? Ou est-ce juste un effet de maquillage et de garde-robe? Les internautes naviguant un instant sur Instagram ont confondu la célèbre fille de Jenni Rivera avec la belle chanteuse mexicaine Thalía.

Chiquis Rivera s’est vantée sur son compte Instagram d’une photo où elle porte une tenue assez mignonne car j’ai du talent, beaucoup de talent, où certains internautes ont commenté qu’elle ressemblait beaucoup à Thalía sur cette photo. C’était probablement le maquillage naturel et sa haute queue de cheval qui lui donnaient l’effet de ressembler à la principale dame de Latin Music Queens.

Dans l’image partagée par le même Chiquis Rivera Sur Instagram, vous pouvez le voir dans un costume rose avec une ceinture brillante qui semble trop fermée, mais la fille de Jenni Rivera a utilisé un truc, elle n’a pas soulevé la fermeture éclair dans son intégralité et a montré ce qu’il y avait sous sa garde-robe, devenant folle à ses plus fervents disciples.

En plus de la photo dans laquelle beaucoup le trouvaient semblable à la femme de Tommy Mottola, Chiquis a partagé une courte vidéo dans laquelle il posait avec flirt pour son réseau social.

La publication a été faite il y a quelques jours et a dépassé les cent mille réactions dans la célèbre application, dont beaucoup ont souligné sa beauté dans les commentaires.

Chiquis Rivera aime beaucoup son travail dans J’ai du talent, beaucoup de talent, où il a fait sensation après avoir avoué avoir été testé positif au Covid-19 il y a quelques mois, en raison de la possibilité de contagion de certains de ses collègues.

L’ex de Lorenzo Méndez était assez responsable et a informé ceux qui étaient en contact avec elle et tous ses partisans de ce qui se passait pour sa santé, ce que son oncle Lupillo Rivera a applaudi.

Lorsque la fille de la Diva du groupe a appris qu’elle avait été infectée, elle a eu peu de temps pour avoir été en contact avec sa famille, qui s’est réunie pour la sortie de l’album de Lupillo Rivera.

Par précaution, Lupillo a partagé qu’il avait suivi les instructions du médecin et avait été testé pour déterminer s’il avait ou non un coronavirus. Heureusement, l’oncle de Chiquis Rivera Il a été testé négatif, mais un autre membre de la famille a été infecté, Pedro Rivera Jr, un autre de ses oncles.

Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez et leur oncle Pedro ont heureusement vaincu Covid-19 et le célèbre chanteur a pu revenir sur le forum Tengo Talento Mucho Talento, mais toutes les nouvelles n’étaient pas bonnes.

Quelques mois à peine après avoir vaincu la maladie, l’interprète d’Anímate y verás a annoncé sa séparation définitive d’avec son mari toujours, l’ancien chanteur de La Original via les réseaux sociaux.

La chanteuse a partagé que “Le cœur lourd”, devrait rapporter sa séparation d’avec Lorenzo Méndez, soulignant que tout comme ils ont partagé des moments importants de leur vie de couple avec leurs followers, ils ont partagé ce moment, celui de la fin.

Chiquis a souligné que la séparation avec le chanteur également était d’un commun accord, mais un énorme émoi a été causé lorsqu’un animateur d’une émission de télévision a déclaré que Méndez avait appris leur séparation de la même manière que ses followers: par le reportage sur Instagram fille de Jenni Rivera.

Ils disent que Lorenzo Méndez était dans une radio d’une autre ville lorsque Rivera a pris l’initiative de mettre fin à son mariage sur les réseaux sociaux.

Devant l’agitation provoquée par les deux nouvelles, la célèbre a décidé de prendre un espace et de fermer ses réseaux sociaux; quelques jours plus tard, elle est revenue plus rafraîchie que jamais et avec une photographie spectaculaire de son lit.