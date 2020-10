Quelque chose de plus que la rivalité pour Carlos unirait Diana et Camila | .

La relation entre Lady Diana et Charles de Galles a toujours été considérée comme trois, la présence constante de Camila Parker dans leur vie, ils les ont amenés à partager plus que la rivalité qui les séparait pour être l’épouse et la «chérie» les unissait aussi à cause d’un grand problème pour les deux.

La pression exercée sur les deux mondes par les deux femmes de Charles de Galles, fils de la reine Elizabeth II a eu les effets qui pour beaucoup étaient quelque chose de connu dans la vie de Lady Di, mais seraient également présents dans la vie de Camila Parker.

Alors que les troubles dont souffrait Diana avec la nourriture et ce que cela dérivait dans son état émotionnel étaient révélés, «l’ami inconditionnel» de Charles de Galles les souffrait en silence.

On sait peu que Camila Parker a fait face à l’attention de tous les mêmes problèmes avec la nourriture qui ont causé sa rivale d’amour, Diana of Wales.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Après plusieurs années, on sait que depuis le lien royal entre Lady Di et Carlos le 29 juillet 1981, les premiers signes des problèmes qui se poseraient pour la jeune fille de 20 ans qui aurait alors réalisé que la présence d’une autre femme.

A cette époque, Diana aurait également déjà subi les premiers signes de la condition qui l’accompagnerait pendant plusieurs années de son mariage.

Divers documentaires ont montré le grand moment du mariage réfléchi du siècle entre Diana et Carlos, où ils abordent la chute dramatique de poids de la “future reine” alors considérée.

Déjà à cette époque, Diana faisait face à de graves problèmes avec alimentation Comme l’ont rapporté divers médias le jour de son mariage, elle aurait dû assister à la couturière pour faire ajuster sa robe à plusieurs reprises car elle perdait du poids de manière alarmante, les nerfs du mariage et d’autres ont commencé à faire des ravages sur sa santé. .

Diana et Charles de Galles le jour de leurs fiançailles. .

De même, son ancien chef personnel, Darren McGrady a révélé que la «princesse du peuple» venait de souffrir de «bul! Mia», heureusement pour la royale, elle avait aussi de bonnes années au cours desquelles elle jouissait d’une grande santé.

Ses problèmes émotionnels ont cédé la place à une femme plus confiante qui a su surmonter en grande partie certains traumatismes qui ont marqué son enfance, selon certains des documentaires qui couvrent des aspects de sa vie.

Elle a réalisé une grande amélioration avec l’aide de nombreuses personnes qui l’ont amenée à retrouver sa santé et à adopter une alimentation saine.

De son côté, Camila a connu des problèmes similaires car après l’un des épisodes les plus douloureux de sa vie, c’est lorsque sa grand-mère et sa mère ont subi une ostéoporose sévère, connue pour affecter particulièrement les os, les faisant se briser, malheureusement. a mis fin à la vie des deux femmes, si importantes pour la duchesse de Cornouailles.

Désormais, l’épouse actuelle de Carlos de Gales essaie de ne pas éliminer de son alimentation ce qu’il considère comme pouvant l’empêcher de souffrir de cette même maladie, car il a été révélé qu’il fonde son alimentation sur le monde des produits laitiers et biologiques, qu’il cherche à inclure. où qu’ils voyagent ou assistent en tant qu’invités.

La pire chose qui puisse être faite est d’éliminer les produits laitiers et toutes les choses qui sont bonnes pour les os », a déclaré Camila à une occasion, publié par le portail Vanitatis.

Vous pouvez également lire Camila Parker sur le point de remplacer la reine Elizabeth, disent-ils

Même la duchesse de Cornouailles elle-même préside actuellement la Royal Osteoporosis Society, dont elle a reçu la nomination en 2001 et d’où elle a parlé de sa propre expérience en plus de donner des conseils lors de ladite conférence.