Quelques beautés, Celia Lora et son amie brillent dans une superbe vidéo

La belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, a été chargée de chouchouter ses fans pendant la majeure partie de cette année et cette fois, nous aborderons sa dernière vidéo YouTube, dans laquelle elle et son amie Vanda étaient belles et parlaient très intéressant.

Comme nous le savons, Celia s’est aventurée à devenir une youtuber, donc sur sa chaîne, elle a mis en ligne plusieurs vidéos presque une par semaine, le tout pour essayer de divertir ses fidèles qui aiment vraiment passer du temps avec elle et plus encore dans des vidéos aussi drôles que celle-ci.

Cette fois, elle avait son amie comme invitée Vanda, une mannequin et tatoueuse professionnelle qui l’appelle assez bien pour ce qu’elle a commenté et parle très à l’aise en même temps qu’elle s’appelle assez bien pour ce qu’elle a dit et parle très à l’aise en même temps qu’elle a montré ses beautés en gros .

Ensemble, ils forment un couple intense et attractif, les internautes ont donc été plus que satisfaits de la vidéo, passant un excellent moment en riant avec eux en se souvenant de leurs anecdotes et surtout, ils comparent les commentaires qui leur parviennent via leur Instagram, quelque chose que Celia trouve assez amusant.

Le plus drôle de tout, c’est que Vanda a également reçu des messages de ce style, bien que la vérité ne ressemble en rien à ceux que Celia reçoit, car ses fans sont plus qu’intenses et toutes sortes de demandes arrivent, ainsi que certains des compliments les plus créatifs, mais en même temps très rare.

Comme on le sait, la fille d’Alex Lora, le célèbre chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, a eu suffisamment de temps pour créer des divertissements, sa chaîne YouTube n’est donc qu’un portail pour y accéder aux autres existants.

Plein de contenu exclusif en dehors de ses réseaux sociaux où vous pouvez trouver des photos et des vidéos personnalisées, le meilleur est bien sûr l’opportunité de discuter avec elle via un chat privé où elle vous répondra vraiment.

En fait, l’abonnement à sa page officielle est une promotion jusqu’à la fin de l’année donc si vous êtes très intéressé et en êtes un grand fan, nous vous recommandons de l’essayer.

Quelque chose de très curieux et qui a fait de Celia Lora une excellente personne, c’est le fait que dans ses histoires, elle partage des entreprises et des produits de personnes qui cherchent à se faire connaître une très belle action de sa part qui a aidé beaucoup.

Les derniers mois ont été les plus productifs pour Celia Lora après être apparue dans Acapulco Shore a de nouveau collaboré avec MTV pour lancer El Consultorio del Amor avec Celia Lora, où elle a répondu aux questions, racontant ses anecdotes personnelles sur divers sujets assez risqués et générer du contenu amusant plein de rires et bien plus encore.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora continuera à donner de quoi parler et surtout de belles images où nous apprécierons leur grande beauté, nous vous recommandons donc de continuer à surveiller les sons pour ne manquer aucun d’entre eux et aussi l’actualité de sa création de pièces de divertissement et nouveaux programmes.