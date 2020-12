ré

Après avoir été attaquée pour ses échecs sur London Capital & Finance, la Financial Conduct Authority est confrontée aux critiques des travailleurs de British Steel qui ont à tort recommandé de transférer leurs retraites professionnelles par des conseillers financiers avides de commissions.

Trois ans après le scandale qui a vu des conseillers financiers s’abattre sur les travailleurs de Port Talbot et de Scunthorpe, beaucoup n’ont toujours pas reçu l’indemnisation à laquelle ils ont droit.

Les travailleurs et leurs députés blâment la FCA, d’autant plus qu’il y a peu de signes de poursuites, bien qu’elle ait constaté que 80% des travailleurs ont été à tort avisés de transférer lorsque le propriétaire de British Steel, Tata, a changé leur fonds de pension de 15 milliards de livres sterling.

Les députés sont maintenant prêts à demander aux ministres d’enquêter sur la réponse de la FCA.

Les travailleurs ont été invités à passer à un nouveau régime soutenu par Tata ou à entrer dans la Caisse de protection des pensions. Effrayés par les deux options et mal conseillés par les conseillers avides de commissions, beaucoup ont été transférés dans des régimes de retraite personnels auto-investis.

Ceux qui l’ont fait ont souvent été investis dans des placements à haut risque avec des frais élevés qui ont grignoté leur épargne-retraite, laissant nombre d’entre eux confrontés à des difficultés dans la vieillesse ou devant retarder de plusieurs années leur retraite.

Le conseiller financier Al Rush, qui demande justice pour les métallurgistes, a déclaré que la plupart étaient des investisseurs non avertis et ne réalisaient pas qu’ils devraient demander réparation.

Bien que la FCA ait offert son aide, il a déclaré que la paperasse était compliquée et les retardait. «Ils doivent venir ici, à Port Talbot et à Scunthorpe, s’installer pendant un mois ou plus et offrir des conseils simples et appropriés», dit-il.

Nick Smith, député de Blaenau Gwent, a déclaré qu’il demanderait aux ministres de défier la FCA «sur leur piètre performance à défendre les métallurgistes qui ont été dupés par les requins financiers».

Lui et son collègue député Stephen Kinnock ont ​​été irrités par une réunion avec la FCA la semaine dernière et se sont engagés à exiger des questions à la Chambre exigeant que le régulateur fasse plus.

Smith a déclaré: «La FCA a des mots chaleureux, mais après toutes ces années, je suis cynique quant à leur capacité à obtenir justice. Je ne suis tout simplement pas convaincu que la FCA en tant qu’organisation en donne assez.

La FCA dit qu’elle aide les travailleurs et prend des mesures contre les conseillers, mais que les affaires judiciaires sont en instance.

La crise des retraites de British Steel est survenue lorsque Tata a décidé de céder le régime des métallurgistes. La plupart des gens auraient mieux fait de se lancer dans le régime de remplacement, connu sous le nom de BSPSII, ou de s’installer dans le canot de sauvetage du fonds de protection des pensions.

Kinnock, fils de l’ancien dirigeant travailliste Neil Kinnock et député d’Aberavon, a appelé à une modification de la loi afin que les membres des régimes de retraite professionnels se trouvant dans des situations similaires adhèrent automatiquement au nouveau régime – BSPSII dans le cas de British Steel.

Cela pourrait empêcher les employés naïfs d’être la proie de conseillers sans scrupules désireux de gagner des honoraires en les transférant.

Kinnock a déclaré: «Le Trésor a refusé cette idée parce qu’il dit que c’est une atteinte à la vie privée des gens, mais c’est tout simplement absurde. Chez British Steel, les administrateurs ont tenté d’obtenir BSPSII par défaut, mais n’ont pas été autorisés à le faire. »

Il a dit qu’il avait été «stupéfiant» de voir de nombreux ACI qui ont donné de mauvais conseils puis ont fait faillite, laissant les victimes incapables de demander une indemnisation auprès de leur assurance. Pire encore, ils seraient alors «phénix» eux-mêmes – réémergeant comme une nouvelle entreprise avec un nouveau nom.

«Il devrait y avoir une assurance adéquate pour compenser même lorsque l’IFA fait faillite. Mais le système actuel d’assurance indemnité ne parvient absolument pas à fournir un filet de sécurité adéquat », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ferait pression pour que les règles soient modifiées pour rendre l’assurance des ACI équivalente à celle exigée des avocats.

Il a ajouté que les régulateurs, entre le Financial Ombudsman Service, la FCA et le Financial Services Compensation Scheme étaient «une soupe à l’alphabet», mis en place de manière déroutante, avec des lignes de responsabilité déconcertantes à suivre.

«L’ensemble du système doit être repensé afin qu’il y ait un guichet unique, de la réglementation à la mise en œuvre en passant par la compensation.»

Il a convenu qu’une «clinique» permanente des régulateurs dans les zones touchées était nécessaire pour offrir des conseils simples et discrets aux centaines de métallurgistes touchés.

«Beaucoup de gars sont tellement inquiets de ce qu’ils pourraient apprendre qu’ils ne veulent pas soulever le rocher et le découvrir. Ils se demandent quoi dire à leur femme et à leur famille. Il y a une stigmatisation.

Il a dit que les pires cas étaient les hommes dans les années 50, avec 20 ou 30 ans à vivre, qui trouvaient soudain que leur épargne-retraite ne représentait qu’une fraction de ce qu’ils avaient pensé.

Plusieurs travailleurs à qui l’Evening Standard s’est entretenu n’étaient pas disposés à entrer en bourse.

Un groupe de trois personnes contactées par le journal avait travaillé ensemble pendant plus de 30 ans. Tous avaient quitté le régime de retraite britannique de l’acier après avoir été conseillé par le syndicat Unite de demander conseil à Lighthouse, une société de conseil financier maintenant détenue par Quilter, une société cotée en bourse.

Un an environ après le transfert, ils ont vu leurs déclarations montrant des frais élevés et des rendements de placement en baisse et ont réalisé qu’ils avaient commis une terrible erreur. Bien qu’ils savaient qu’investir en bourse était risqué, ils ont dit qu’ils n’avaient aucune idée que les frais seraient si farfelus.

L’un d’eux a raconté le jour où il a découvert qu’il avait perdu plus de 50 000 £ sur sa pension.

«J’étais juste totalement vidé. Se faire retirer 52 000 dollars alors que vous n’avez pas beaucoup d’argent est un choc terrible pour le système. Je me sentais mal, pour être honnête.

«Nous avons grandi sans avoir beaucoup d’argent et cela vous effraie, cela ne vous quitte jamais. Nous ferions donc toujours attention. C’est comme ça. Perdre cinquante livres aurait été beaucoup pour nous, mais 50 000 livres! »

Il se bat maintenant pour obtenir une indemnisation de Quilter mais dit qu’il n’a rien entendu de leur part depuis des mois.

Quilter a parlé de l’incident pour la dernière fois cet été lorsqu’il a déclaré avoir mis de côté 24 millions de livres sterling pour couvrir une indemnisation au-delà de ce que son assurance paiera. Le groupe Lighthouse, qu’il a acheté après le fiasco de British Steel, a effectué 266 transferts de pension de British Steel.

Aujourd’hui, il a déclaré: «La FCA a demandé à Lighthouse Advisory Services Limited de nommer une personne qualifiée en vertu de l’article 166 de la loi de 2000 sur les services et les marchés financiers pour effectuer un examen de certains transferts de retraite à prestations directes conseillés ou arrangés par Lighthouse.

“Les termes de l’accord ont été récemment décidés et nous prévoyons que l’examen commencera en janvier.”

Comme beaucoup dans sa région du Pays de Galles, Phil Burrough, 53 ans, avait travaillé dans l’usine de rayons cathodiques de Sony avant de fermer. Il a ensuite trouvé du travail chez British Steel en tant que conducteur de locomotive transportant le métal à travers l’usine.

Au fil des ans, il avait accumulé plusieurs retraites professionnelles, dont 115 000 £ de Sony et 62 000 £ de British Steel.

En 2016, un collègue a déclaré qu’il devrait simplifier ses différents pots en un seul, et il a transféré son Sony et d’autres petites pensions dans une pension privée après avoir obtenu les conseils d’un conseiller.

L’année suivante, lorsque British Steel a commencé à paraître bancal, il a transféré celui-là aussi, à nouveau après avoir reçu des conseils.

Pendant un certain temps, il pensa que tout allait bien, jusqu’à ce qu’il reçoive une déclaration indiquant que ses frais d’un an sur son pot de 209 000 £ étaient proches de 11 000 £. Cela comprenait des frais de 1% pour le conseiller.

«Le conseiller m’a dit au début que si mes investissements se portaient bien, il s’en tirerait bien. J’ai supposé que cela signifiait qu’il obtiendrait 1% de mes bénéfices. Mais il obtenait 1% du pot entier! Je lui ai dit: “Il n’y a qu’une seule personne qui s’enrichit et ce n’est pas moi.” “

Il affirme qu’en trois ans, il a accumulé 30 000 £ en honoraires de toutes sortes.

«J’étais dévasté», dit-il. «Cela va totalement changer le type de retraite que je peux me permettre.»

Le pire était à venir lorsqu’il a rencontré certains de ses anciens collègues de Sony qui étaient restés avec la pension là-bas et avaient vu leurs économies augmenter considérablement au cours des quatre années écoulées depuis son transfert.

Un ancien collègue qui avait investi moins qu’il ne l’avait fait s’est fait dire qu’il avait une valeur de transfert de 240 000 £ par rapport aux 115 000 £ qu’il avait reçus.

«Si j’avais gardé mon argent chez Sony, entre les frais et les rendements, j’aurais été doublement mieux que moi.»

Il poursuit actuellement Quilter pour obtenir une compensation.

Son plus grand regret, cependant, est que lorsqu’il a transféré sa pension de British Steel, il a recommandé à ses collègues de faire de même. «Quand j’y suis allé, une dizaine d’autres ont suivi. J’ai ça sur ma conscience », dit-il. «Nous sommes nombreux à avoir commis la même terrible et terrible erreur.»