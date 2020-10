Bon, maintenant que ce n’est plus le cas, parlons de la scène de la condamnation dans The Trial Of The Chicago 7. Fondamentalement, après des mois de procès en temps réel et environ deux heures de temps pour les téléspectateurs, cinq de notre titre sept (sans Bobby Seale puisqu’il n’était pas accusé à ce moment-là) sont reconnus coupables et prêts à être condamnés. Le juge vraiment scandaleux Julius Hoffman (qui était apparemment comme ça dans la vraie vie) dit à Tom Hayden qu’il peut offrir une brève déclaration pour la défense des cinq. Au lieu de cela, à un moment où cela s’est produit dans la vraie vie, mais beaucoup plus tôt dans le procès, il fait lire au dossier les noms des soldats décédés de la guerre du Vietnam.

Le juge a apparemment arrêté l’affichage après que seuls quelques noms aient été lus dans le procès réel alors que cela s’est produit avant la phase de détermination de la peine. Il essaie de faire de même dans le film, mais Hayden continue de parler pendant que tout le monde se lève et applaudit. Les autres accusés sont excités. Jerry Rubin lève le poing. Finalement, d’autres le rejoignent. Le public dans la salle d’audience se lève et applaudit. Les carrés boutonnés sortent avec colère. L’enfant de David Dellinger monte sur sa chaise. Même le procureur américain Richard Schultz (le procureur principal), qui est décrit comme une figure quelque peu sympathique, se lève pour honorer les soldats tombés au combat dans un moment qui est clairement censé être le crescendo émotionnel du film.