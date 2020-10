Quelqu’un doit mourir, la nouvelle série de Manolo Caro qui sortira le 16 octobre, aborde l’homosexualité dans le régime franquiste, prenant l’histoire de deux jeunes comme excuse pour mettre la question de la discrimination sur la table, a exprimé ce mercredi la réalisateur dans une interview avec Efe.

Beaucoup espèrent en savoir plus sur l’histoire qui a Gabino (Alejandro Speitzer) comme protagoniste, un jeune homme d’une riche famille espagnole qui revient à Madrid après 10 ans au Mexique.

Une fois sur place, les libertés qu’il avait connues dans le pays d’Amérique latine commencent à s’effriter, et chaque personnage qui apparaît dans la fiction aura quelque chose à dire.

«L’atmosphère est très importante. On parle d’un contexte familial, d’un petit enfer dans les murs de la famille, mais ça pourrait exister n’importe où dans le monde, à une autre époque et avec une autre idéologie », a déclaré le Mexicain, qui a expliqué que la documentation et le travail étaient très importants. qu’avec cela, il a réussi à dire ce qu’il voulait.

“La loi des vagabonds, des criminels et des homosexuels n’avait pas été abordée de cette manière, et nous devions le faire”, a-t-il dit.

Et Speitzer est d’accord avec son réalisateur, en plus d’ajouter que, malheureusement, il a vu des situations dans son personnage qui continuent à se produire à ce jour.

Je me souviens que pendant le tournage j’ai eu une réflexion très importante: tout ce que nous pensons avoir évolué et combien nous manquons. J’étais terrifié à l’idée de savoir comment ces gens allaient, mais ensuite je prenais un journal ou regardais les nouvelles et c’était aussi terrifiant. Donc je ne sais pas si cette vie dans laquelle nous sommes est aussi un thriller », a-t-il déclaré.

DE LA COMÉDIE AU DRAMA

Caro diffusera à nouveau la mini-série de trois épisodes sur Netflix, mais les différences avec La maison des fleurs sont notables: il s’agit maintenant d’un thriller dramatique. Cependant, l’esthétique du mexicain est reconnue et continue de mettre l’accent sur les secrets et les doubles standards.

Un personnage qui semble avoir été construit pour cela est celui de Cecilia Suarez (Mina, la mère de Gabino), une Mexicaine qui a fini par épouser un Espagnol au comportement violent et qui n’a jamais pu retourner dans son pays natal, une envie qui se réveille avec le retour. de son fils.

«Mon personnage est intéressant car elle n’arrête pas de mettre le doigt sur la plaie: c’est une femme qui va à contre-courant dans ce qu’on lui dit. Il a beaucoup à dire sur le contexte qui existe dans notre pays concernant le rôle des femmes », a déclaré Suárez à propos de son Mexique natal, où 10 femmes sont tuées chaque jour.

Source: Cependant